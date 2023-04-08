 

Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше

08.04.2023, 22:20, Разное
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Это в наши дни от обилия брендовых изысков на распродажах разбегаются
глаза, а светские львицы жить не могут без онлайн-шопинга. На Руси до эпохи
Ивана Грозного у людей были заботы посолиднее, в частности, у небогатых особ.
На первом месте при выборе вещиц стоял комфорт, и даже по нынешним меркам моды они
выглядели качественно.

Что же носили славяне 800 лет назад и намного раньше? Достаточно
взглянуть на музейные реплики, чтобы окунуться в атмосферу прошлого.

Поршни (10-15 века)

Эта простейшая старинная обувь из кожи удобна и легка. По
форме напоминает лапти, а современные законодательницы мод могут сравнить их с
тапочками.

Вязаные носки (10-14 века)

Вещи, сделанные вручную, выглядят добротно, а если еще и с
душой — греют в любую непогоду. На Руси вязали на совесть, и труд этот ценился
по достоинству.

Туфли с вышивкой (14 век)

Замысловатый узор из шелковой нити значительно преображал
скучноватую обувь. Подобные этнические элементы и сейчас занимают особое место
в мире моды.

Обмотки с металлическими крючками (10-14 века)

Шерстяные полосы наматывали от щиколотки до голени по
принципу чулок. Они предохраняли ноги от повреждений, укусов насекомых и
согревали простой люд.

Сапоги с высоким голенищем (13 век)

Вот уж по-настоящему мода на века — такой формат обуви
актуален во все времена. Комфортные сапоги с простеньким узором из нити прошиты
ручными стежками, обеспечивая долгую эксплуатацию изделия.


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