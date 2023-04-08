Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше

Это в наши дни от обилия брендовых изысков на распродажах разбегаются

глаза, а светские львицы жить не могут без онлайн-шопинга. На Руси до эпохи

Ивана Грозного у людей были заботы посолиднее, в частности, у небогатых особ.

На первом месте при выборе вещиц стоял комфорт, и даже по нынешним меркам моды они

выглядели качественно.

Что же носили славяне 800 лет назад и намного раньше? Достаточно

взглянуть на музейные реплики, чтобы окунуться в атмосферу прошлого.

Поршни (10-15 века)

Эта простейшая старинная обувь из кожи удобна и легка. По

форме напоминает лапти, а современные законодательницы мод могут сравнить их с

тапочками.

Вязаные носки (10-14 века)

Вещи, сделанные вручную, выглядят добротно, а если еще и с

душой — греют в любую непогоду. На Руси вязали на совесть, и труд этот ценился

по достоинству.

Туфли с вышивкой (14 век)

Замысловатый узор из шелковой нити значительно преображал

скучноватую обувь. Подобные этнические элементы и сейчас занимают особое место

в мире моды.

Обмотки с металлическими крючками (10-14 века)

Шерстяные полосы наматывали от щиколотки до голени по

принципу чулок. Они предохраняли ноги от повреждений, укусов насекомых и

согревали простой люд.

Сапоги с высоким голенищем (13 век)

Вот уж по-настоящему мода на века — такой формат обуви

актуален во все времена. Комфортные сапоги с простеньким узором из нити прошиты

ручными стежками, обеспечивая долгую эксплуатацию изделия.