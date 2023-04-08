Мнение: Потеря веры в высшее образование, блокировка троечников на Вайлдберриз и как стать программистом

1. Американцы всё менее охотно вкладываются в высшее образование. 10 лет назад, в 2013 году, более половины опрошенных граждан США (53%) были уверены, что обучение в колледже стоит тех денег, которые за него запрашивают, а 40% считали, что не стоит. Тогда образование большинством ещё воспринималось как гарантированная «путёвка в жизнь». Сейчас, в 2023 году, более половины американцев (56%) считают, что тратить деньги на колледж – невыгодно (ссылка):



Поясню: колледжами в США называют не средние специальные учебные заведения, а фактически вузы, в которых обучают примерно на уровне нынешнего российского бакалавриата (пока что ещё не отменённого вместе со все Болонской системой). Таким образом, речь идёт именно о деградации системы высшего образования в США, как части общего кризиса американского общества.

Впрочем, конкретно в плане оправданности обучения в вузах дела в России обстоят немногим лучше. Да, у нас образование по-прежнему по большей части бесплатно, а на платных отделениях цены гораздо ниже, чем в США: россияне оканчивают вузы без камня на шее в виде невыплаченного кредита на образование. Да, у нас принудительно не учат предметам, опасным для психики, вроде гендерных штудий. Да, у нас по-прежнему довольно много сильных математических и технических вузов (с гуманитарными — хуже).

Однако на этом преимущества высшего образования в России, по большей части, заканчиваются. Половина и более выпускников вузов не работают по специальности, а затраты времени на обучение у нас примерно такие же, как и в США (а то и выше). Множеству реально востребованных сегодня профессий и профессиональных навыков российские вузы либо вообще не учат, либо делают это на крайне низком уровне.

Отчасти ситуацию выправляют ссузы, офлайн и онлайн-курсы, самообразование. Однако многие понимают бесполезность своего вузовского образования слишком поздно, «спускаться» на уровень ссуза не хотят, да и вообще, после нескольких лет профанации вместо нормального получения образования приобретают стойкое нежелание чему-либо учиться всерьёз.

2. Жестокий шаг по отношению к продавцам на Вайлдберриз (ссылка):



Маркетплейс Wildberries начал убирать из продажи товары с низким рейтингом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ретейлера.

Отмечается, что компания решила исключить из ассортимента продукцию со средней оценкой ниже трех баллов из пяти, которая формируется на основе отзывов покупателей. Известно, что данные предметы торговли будут возвращаться продавцам.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей из-за их низкого качества. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах», — говорится в сообщении интернет-магазина.

Если учесть, что отзывы на маркетплейсах накручивают, а механизма для споров с модераторами у поставщиков нет, такая мера испортит рынок ещё сильнее. Как я указывал утром, система маркетплейсов в России прямо-таки вопиёт о необходимости установки внятных правил игры.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, как стать программистом в 2023. Если вкратце — отрасль всё ещё жива. Может быть, через несколько лет роботы её убьют, однако пока что идея выучиться или переучиться на программиста заслуживает как минимум рассмотрения. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Герман Клименко предлагает заменять уголовное преследование по менее тяжким преступлениям на изучение «языков программирования с последующим написанием кода в течение пяти лет» (ссылка). Это шутка, конечно же, но всё же программисты в России в дефиците, и прокси-война с США дефицит только усугубляет.

Из этого следует, что о карьере программиста стоит как минимум задуматься — во всяком случае, если вы не являетесь ещё толстым буржуем, в цилиндре и с мешком золота в руках. Логика тут очень простая, вот самая что ни на есть капиталистическая. Если за сборку ухокрутов платят 200 рублей в час, а за сборку хвосторезов платят 1000 рублей в час, ну так надо идти собирать хвосторезы. Зачем зарабатывать меньше, если можно зарабатывать больше? Вот элементарный вопрос, который жителям постсоветского общества стоило бы задавать себе почаще.

Впрочем, разумеется, не всё так просто, как инфоцыгане обещают в своих «войти в айти»…