Зрение находится под угрозой из-за недостатка Омега-3 – Терапевт Андреева

Бессонница, усталость, головные боли и боли в суставах могут быть вызваны недостатком этого вещества.Может показаться, что многие заболевания глаз не зависят от людей.

С возрастом проблемы со зрением встречаются все чаще. Они могут быть связаны с образом жизни, например, с питанием. Эксперты предупреждают, что недостаточное количество Омега-3 может подвергнуть ваши глаза риску.

Жирные кислоты приносят много пользы здоровью, их можно найти в таких продуктах, как орехи, рыба, растительные масла и семена льна.Омега-3, незаменимые жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье мозга и сердца, могут также помочь вашим глазам. Исследования, проведенные в прошлом, показали, что омега-3 полезны для тех, кто страдает от синдрома сухого глаза. Низкая выработка слезы – не единственный фактор, вызывающий синдром сухого глаза. Болезнь сухого глаза может привести к серьезным нарушениям зрения. На протяжении многих лет было испробовано множество методов лечения.

Это состояние можно предотвратить с помощью омега-3 жирных кислот. Анализ показывает, что омега-3 жирные кислоты эффективны в лечении синдрома сухого глаза. Пациентам, страдающим от синдрома сухого глаза, может быть полезен пероральный прием омега-3 жирных кислот.