Глэм-рок, геометрия и классика: Tri-Liner – амбициозный способ подводки глаз для максималисток

Подводка Tri-Liner стал настоящим трендом 2023 года. Она визуально увеличивает объем глаз и способствует повышению общей привлекательности любой девушки. Известно сразу несколько вариантов Tri-Liner, которые позволят создать свой индивидуальный стиль и добиться всеобщего внимания.

Новый амбициозный тренд

Подводка позволяет заметно увеличить визуальный объем глаз. Результатом становится еще более привлекательный и заметный образ. Девушка с подобным макияжам обязательно привлечет к себе внимание.

Tri-Liner подразумевает собой не одну линию подводки, а сразу 3. Одна наносится от угла глаза, вторая располагается по линии складки верхнего века, а третья уходит от нижнего края ресниц.

Классический стиль

Все новое – это хорошо забытое старое. Подобный образ уже был популярен в 1960-х годах. При этом он дополнялся светлыми тенями. В результате получался весьма заметный образ, который позволяет девушке оказаться в центре всеобщего внимания.

Кончики двух верхних линий заворачивают вверх, в то время как нижняя идет горизонтально с небольшим уклоном вниз.

Геометрия

Такой вариант макияжа выглядит очень привлекательно и ни в коем случае не останется незамеченным окружающими. Он в некоторой степени даже вызывающий. Его следует грамотно сочетать с одеждой. Дополнить образ поможет платье с артами различных геометрических мотивов.

Подобная подводка подразумевает замену линий на треугольники. Они должны быть достаточно вытянутыми и обведены белым карандашом. Кроме этого рекомендуется сделать нижний треугольник несколько более размытым, нежели верхние.

Гламурный рок-образ

Для ценительниц эстрады 1970-х годов может быть знаком привлекательный образ, в котором появлялись такие звезды, как Джин Симмонс и Элис Купер. Они очень активно использовали Tri-Liner при создании своего творческого стиля.

Особенностью данного варианта макияжа является использование золотистых теней. Они наносятся вокруг глаза и на верхнее веко. Дополнительно применяется черный карандаш для предания акцента нижнему краю и утолщения линий подводки.

Смазанный стиль

Размытые заостренные линии, украшенные большим количеством блесток позволяют создать действительно интересный образ. Tri-Liner данного типа может быть выполнен разными цветами и прекрасно подойдет для летнего или весеннего макияжа. Подобный стиль прекрасно подойдет для молодых девушек, которые не боятся оказаться в центре внимания и готовы на эксперименты со своим образом.