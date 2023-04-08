Удобный комбинезон или дерзкие брюки-карго: в чем пойти с подружками в кафе пообедать
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Если решили встретиться с подругой и выпить чашечку кофе, то это совсем не значит, что нельзя одеваться стильно и привлекательно.
Есть несколько хороших вариантов нарядов, которые идеально подойдут для составления красивого повседневного образа. Стоит подобрать максимально удобный наряд, но при этом чтобы он выглядел шикарно.
Вот несколько интересных идей, в чем пойти на обед в кафе, чтобы продемонстрировать свой стиль.
Платье в стиле бохо
Если не хочется делать свой образ слишком сложным, то длинное платье с принтом станет самым лучшим вариантом.
Можно выбрать стиль бохо, который является самым настоящим трендом. Это отличный вариант для повседневной носки. Можно без особых усилий добиться стильного образа.
Вязаное платье и пиджак
Вязаное платье выглядит красиво и стильно. Чтобы получить просто фантастический образ, стоит комбинировать такой наряд вместе с удобным блейзером оверсайз.
Блейзер и джинсы
Такое сочетание всегда уместно и выглядит привлекательно и роскошно. Можно чувствовать себя удобно и при этом выглядеть фантастически.
Твидовый жакет
Такой наряд выглядит просто фантастически и помогает добавить образу особый стиль и притягательность.
Хорошо смотрится вместе с джинсами и кроссовками. Также в качестве обуви можно выбрать лоферы. Получается шикарное и элегантное сочетание.
Костюм
Если хочется произвести впечатление, то стоит сделать ставку на образ тотал лук. Красивый костюм поможет стилизовать образ и сделать его более привлекательным, стильным и ярким.
Длинная юбка
Это самый настоящий тренд этого года. Отлично смотрится сочетание длинной юбки вместе с блузой или же модным трикотажным блейзером.
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Деним тотал лук
Сейчас этот стиль в моде. Если хочется быть в тренде, то нужно сделать ставку на деним в формате тотал лук. Такой образ будет хорошим решением для обеда в полдень.
Комбинезон
Это еще один красивый и стильный наряд, который поможет сделать образ простым и привлекательным. Это именно тот вариант, который никогда не подводит.
Можно носить его с туфлями на шпильке или же босоножками на каблуках для получения более элегантного образа.
Брюки-карго и рубашка
Такой вариант является просто идеальным для создания красивого повседневного образа. Можно сочетать такой наряд вместе с туфлями на каблуках, если хочется добавить образу больше элегантности.
Белые джинсы
Это именно тот наряд, который точно будет актуальным. Стоит сочетать такие штаны вместе с футболкой и байкерской курткой, чтобы создать красивый и модный образ.
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