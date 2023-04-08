 

Мнение: Рост потребления энергии в России, рост инвестиций в энергетику и новые российские производства

08.04.2023, 20:00, Разное
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1. В то время как в Европе и потребление, и производство электроэнергии в 2022 году снизилось на несколько процентов (ссылка), в России дела обстоят ровно наоборот – у нас за прошлый год наблюдался хоть и небольшой, но рост. Масштабы нашей энергетики сейчас почти в полтора раза выше, чем в 1998 году – последнем по-настоящему кризисном году в нашей экономической истории (ссылка):
 
После кризисного 2020 года, в 2021-2022 годах производство электроэнергии превысило 1130 млрд кВт*ч, почти вся она была потреблена внутри страны — населением, промышленностью, сферой услуг и сельским хозяйством.

Минимум по производству электричества за историю современной России был зафиксирован в 1998 году — 827,2 млрд кВт*ч.

Европейские власти и СМИ оправдывают скукоживание своей энергетики тем, что мол и зима в Европе была тёплая, и вообще для европейских стран важнее отказаться от российских нефти и газа, а не вырабатывать комфортное для граждан и промышленных предприятий количество энергии. Что ж, вместо «зависимости от России» они получили зависимость от США по куда менее выгодным ценам, а следующая зима может оказаться холоднее. Вот тогда и посмотрим, как европейцы будут запитывать свою промышленность без нас.

2. Вопреки санкциям, российские энергетические компании в прошлом году только лишь нарастили инвестиции в своё развитие. Особенно впечатляющие показатели у добытчиков угля (ссылка):
 
Нефтяная отрасль страны в 2022 году сумела увеличить объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом на 22%, до 1,818 трлн рублей.

Угольная отрасль нарастила инвестиции еще более значительно – на 52%, до 234 млн тонн.

Как следует из презентации Минэнерго РФ, объем импорта угля в Индию возрос с 6,6 млн тонн в 2021 году до 20,1 млн тонн по итогам 2022 года, в Китай – с 53,6 млн тонн до 67,3 млн тонн, пишет ТАСС.

Уровень налоговых поступлений угольной отрасли увеличился с 175 млрд рублей до 369 млрд рублей.

3. Обзор новых производств в России на Дзен-канале «Сделано у нас». Только за март открылось около десятка новых заводов и цехов, с инвестициями свыше 1 миллиарда рублей в каждый, и ещё десяток с инвестициями свыше 100 миллионов рублей в каждый (ссылка).

Открылись производства стройматериалов и пиломатериалов, пластика и полиэтилена, шин и радиаторов, автобусов и троллейбусов, нефтегазового и трубопроводного оборудования. Сразу 5 новых заводов выпускают теперь лекарственные препараты, а один – весьма востребованные нынче беспилотники.

Импортозамещение идёт вовсю, и судя по номенклатуре товаров, наиболее активно мы замещаем то, что ещё не так давно массово закупали в странах Европы. Это к вопросу о том, почему наша экономика не рухнула и не рухнет несмотря ни на какие санкции.

Источник: Место для дискуссий


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