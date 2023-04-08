 

Андреева назвала продукты, которые могут негативно влиять на усвоение лекарств

08.04.2023, 19:50, Разное
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Следует избегать грейпфрута, если вы принимаете кортикостероиды для лечения болезни Крона. Ирина Андреева, терапевт МедикФорума, говорит, что грейпфрутовый сок может вызвать побочные реакции на лекарства от болезни Крона и язвенного колита.

Грейпфрут может повлиять и на другие заболевания. Лучше воздержаться от употребления фрукта, если человеку с высоким уровнем холестерина назначены статины .Грейпфрут блокирует фермент, который необходим для метаболизма статинов. Это означает, что “лекарство остается в крови и накапливается”. Это может привести к усилению побочных эффектов, таких как мышечная боль. Наиболее опасные взаимодействия с грейпфрутом могут быть между симвастатином, симвастатином и ловастатином.

На блокатор кальциевых каналов, форму лекарства, снижающего кровяное давление, грейпфрут может повлиять.Будьте осторожны при употреблении некоторых жидкостей, если вы принимаете атенолол (тенормин) или ингибитор ренина алискирен (тектюрн).Употребление апельсинового или яблочного сока может снизить уровень препарата в организме. Грецкие орехи могут сделать левотироксин менее эффективным для людей с недостаточно активной щитовидной железой. Возможно, грецкие орехи влияют на всасывание левотироксина. Поэтому рекомендуется сделать перерыв в несколько часов между приемом пищи и лекарства.


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