 

Мнение: О шокирующем пророчестве известного старца… Что ждёт Россию?

08.04.2023, 19:45, Разное
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Очень многие в России сейчас пребывают в смятении, чего греха таить. Одним ситуация кажется пока ещё мутной, другим — уже практически смутной, третьи покамест не определились. Но Смуту поминают и справа, и слева. Кто-то со страхом, а кто-то и с тайной надеждой. Тревожно стало в обществе, в общем.

В такие времена возрастает спрос на прогнозы и форсайты. Понятно, что предложение тоже растёт, но не все «форекастеры» одинаково полезны. Лучше смотреть на доверенных. Один из таких в долгих представлениях не нуждается: интеллект плюс инсайт плюс несомненные инсайды — это сила.

Известный философ, идеолог евразийства и духовный окормитель Кремля, Аленсандр Дугин поделился на днях и ви́дением, и прови́дением.

«Не являются ли Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» предтечами полноценной опричнины? — задался вопросом известный мыслитель. — Ведь и в эпоху Ивана Грозного опричное войско формировалось именно в боях и также как случае «Вагнера» из числа самых мужественных, смелых, отчаянных, крепких, надёжных, деятельных – независимо от родословной, титула, статуса, чина, положения в обществе. То, что [Евгению] Пригожину сходит с рук, в рамках привычной для России политической системы никому с рук сойти не могло. Значит…, либо он скоро будет наказан за свою дерзость, либо эта привычная политическая система больше не существует, и на наших глазах складывается какая-то иная, непривычная, новая система, где ценности существенно сместятся в сторону именно ненавистной элитам справедливости, честности, мужества и истинного фронтового братства».

Можно ли это считать полноценным прогнозом, вам решать. Но некий общественный нерв Александр Дугин уловил, пожалуй, точно. Традиционный «русский запрос» на справедливость ведь никуда не исчез, а то и усилился. Но сейчас, на фоне многомесячных топтаний на месте, «тактических манёвров» и «успешных перегруппировок», за которыми, как многие подозревают, скрываются мутные сделки, к нему добавляется и требование решительных действий по всем направлениям. «Жёстче надо, жёстче», — такой вот есть запрос у глубинного народа. И «оркестранты», пожалуй, как никто другой, на него сейчас отвечают…

Гойда?

А потом — Смута?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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