Мнение: С вещами на выход



Заправок Шелл больше нет

Смешная история с этим внезапным скачком курса доллара – он, как мы видим, внезапно ушел даже за отметку 80 (курс ЦБ на выходные – 82,40, неплохо). Пишут, что основная причина – не Центробанк и не Китай, а вовсе даже… компания Shell. Да, англо-голландский нефтегазовый монстр. “Шеллу” вроде как разрешили не просто выйти из проекта добычи газа на шельфе на Дальнем Востоке, но и выйти “с вещами”, то есть – забрав свои деньги. Денег не то чтобы много – каких-то 95 млрд. рублей, но жмотам из Шелл даже этих копеек было почему-то жалко.

Суть в том, что Центробанк разрешил Шеллу продать эти 95 млрд. “отступных” на бирже в Москве, получить за них баксы и уже с ними слинять. Этим якобы и объясняется скачок курса: валютный рынок в России серьезно схлопнулся, объемы там маленькие, а тут зашел такой огромный покупатель со спросом на доллары – вот курс и не выдержал.

Безусловно, отдельный вопрос – а с чего вдруг англо-голландскому предприятию вышло такое послабление: разрешение выйти с баксами? До сих пор, насколько можно было наблюдать, за год санкций и СВО никому ничего подобного не разрешали, все западные компании бежали “в чем есть”, бросая всё имущество или продавая его “христа ради” каким-то мутным отечественным ООО за реально копейки. А тут – поди ж ты, порядка полутора миллиардов какому-то Шеллу любезно разрешили-таки забрать с собой! За что такие преференции?? Опять теория криптоколонии рулит?! Ах, проказник Дмитрий Евгеньевич…

Но я тут по ассоциации вспомнил другое эпохальное падение доллара – когда случилась натуральная паника на валютной бирже, не чета нынешнему легкому волнению. Это декабрь 2014 года, “черный декабрь”. Помните? Вот тогда был обвал так обвал! Рубль за 100 улетал (в обменниках), плачи, стенания… А главной причиной было, что Центробанк тогда, в 2014, “спасая” Роснефть, на фоне и так недостатка валюты в стране из-за падения цен на нефть, выдал Сечину в кредит 650 млрд. рублей, а Сечин, недолго думая (чтобы отдать долги тем же англичанам из Бритиш Петролеум), пошел на ММВБ, сметая там на эти 650 млрд. руб. все баксы, какие там выставлялись!

Вот как дела делались в былые-то времена! Понятно, что тогда, в декабре 2014, курс рубля к доллару практически в одночасье просел аж в 1,5 раза (а Набиуллина, отдав мафии разом больше полтриллиона свеженапечатанных рублей из казны, на ночном (!) заседании ЦБ подняла ставку рефинансирования разом до 18%, почти в три раза за ночь). Зато Сечин расплатился с пацанами, всё чики-поки.

Так что то, что творится сегодня – так, ерунда, бледная тень. Разве что суть остается неизменной: когда в правящей ОПГ наступает совсем уж задница, они срочно отдают громадные суммы англичанам (то из BP, то из Shell) – а во всей РФ из-за этого неприлично трясет валютный рынок, а рубль обновляет минимумы. Денег, правда, все меньше – так что трясти будет чаще.