Мнение: Украина никому мне нужна?

Блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, написал огромный текст о том, что Украина «никому не нужна» и «поэтому её не будет».

Складно написал блогер Медведев, и вроде бы убедительно.

Европе Украина, оказывается, не нужна, потому что «Впереди маячит перспективка окончательно посадить младоукраинских кровососущих паразитов на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза. Это будет окончательный закат прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы».

Украина не нужна США, но страной руководят «…политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии. Реальные маразматики вроде Байдена, место которым не во главе огромной державы, а на травке в окружении родственников с открытым от слабоумия ртом».

Африке и Латинской Америке Украина не нужна, потому что «…люди в африканских хижинах и латиноамериканских фавелах прекрасно понимают: вороватых политиков в мире полно, на всех не напасёшься денег, танков и ракет».

Азии Украина не нужна, потому что «….у таких гигантских стран, как Индия, Китай, у других государств АТР и без наркоклоунов с их нытьём о помощи хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии»

Не нужна Украина и России. Но тут Медведев сделал оговорку, мол, Украина России не нужна, но нужны территории, которые сейчас большинство стран мира признают именно территориями Украины.

5. Украина не нужна России. Ведь недоукраина – и не страна вовсе, а облако в штанах. Рваное, потрёпанное и засаленное, вконец прохудившееся лоскутное одеяло. Новая Малороссия образца 1991 года – искусственно нарезанные территории, многие из которых исконно русские, случайно отторгнутые в XX веке. Здесь живут миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима. Именно их мы защищаем в ходе специальной военной операции, беспощадно уничтожая врага. Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия.

Но Медведев очень удивил последним пунктом своих размышлений о том, что Украина не нужна и украинцам.

Потому что «….из-за преступных амбиций властной группировки украинцы вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе. Вынуждены нищенствовать, бросая свои обжитые дома и хозяйства. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам. И всё ради мутной европейской перспективы. А точнее – чтобы арлекин в зелёном трико и его группа вороватых фашиствующих клоунов копили на своих офшорных счетах украденные западные деньги. Зачем это обычным украинцам? Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет».

Недоумеваю и переживаю за Медведева. Не погорячился ли он в творческом порыве? Не наговорил ли на статью УК о дискредитации армии России? Если российским военным на Украине противостоит только «арлекин в зелёном трико и его группа вороватых фашиствующих клоунов», почему до сих пор продолжаются боевые действия? Почему Украина до сих пор не капитулировала?

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Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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