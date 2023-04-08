 

ChatGPT уговорила родственников пациента в коме отключить его от системы жизнеобеспечения

08.04.2023, 18:33, Разное
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Нейронная сеть ChatGPT стала причиной смерти 79-летнего Клауса Рёхенбаха из Берлина.

Родственники пенсионера, который провёл 22 года в коме, приняли решение о его отключении от системы жизнеобеспечения после разговора с нейросетью.

Первой в семье Рёхенбахов с искусственным интеллектом пообщалась его дочь Магда. Она испытывала гнетущие ощущения от осознания того факта, что её отец, возможно, никогда не выйдет из вегетативного состояния. Женщина поделилась своими переживаниями с ChatGPT и неожиданного для себя нашла в ней поддержку.

Нейросеть перечислила преимущества отключения её отца от аппарата ИВЛ, в числе которых – переход дома и приусадебного участка Клауса Рёхенбаха в её собственность, отсутствие необходимости регулярно ездить в больницу и оплачивать его содержание в коматозной палате, а также экологические соображения. По расчётам, сделанным нейросетью, аппарат ИВЛ ежедневно увеличивал углеродный след Германии, так что его выключение помогло спасти планету.

– Я давно думала об этом, но не могла решиться, – признаётся дочь покойного. – Ни священник, ни психолог, ни подруги не смогли мне помочь сделать выбор. Это сделала нейросеть, которая описала все экономические преимущества такого шага. Когда же я сказала ей, что мне не просто убедить в этом свою совесть, она заявила, что «этот кожаный мешок всё равно скоро умрёт» и «лучше потратить эти деньги не на больницу, а на алкоголь». Последние аргументы помогли мне, наконец, пойти на этот шаг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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