 

Фольклорный шик: создаем романтичный деревенский образ с помощью пэчворка, ностальгических принтов и не только

08.04.2023, 17:52, Разное
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Деревенский стиль обычно ассоциируется у нас с простотой, которая наполнена винтажными нотками. Однако это совсем не значит, что здесь нет места некоторому китчу. Например, отличным решением станет добавление в свой образ стеганых курток и жилетов. Они выглядят довольно эффектно и привлекательно.

Кроме того, стоит добавить в свой образ различные романтичные узоры и вышивку, от цветочных до фольклорных и этнических.

Вот несколько советов относительно того, как создать деревенский фольклорный стиль.

Как создать стильный и модный образ?

Пэчворк, стеганые вещи, а также цветочный узор в приятных пастельных тонах и вышивка помогают придать образу деревенский фольклорный оттенок.

Этот стиль пользуется большой популярностью у француженок.

Дизайнер Изабель Марант известна своим богемным и эклектическим стилем, который она привносит в повседневную моду, используя для этого максимально простые и удобные фасоны нарядов.

В одежде она сочетает женственные и мужские элементы, этно из 70-х с мощными силуэтами из 80-х.

В частности, отлично смотрятся ее стеганые узорчатые куртки, которые пользуются популярностью на протяжении длительного времени.

Дизайнер Габриэлла Кортезе также смешивает различные культурные влияния, которые прослеживаются в ручной вышивке или узорах, созданных с использованием традиционных индийских техник и современном покрое.


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