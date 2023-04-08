 

ИИ смог мгновенно взломать любой пароль

08.04.2023, 17:10, Разное
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Компания Home Security Heroes опубликовала исследование, которое показало, что PassGAN смог мгновенно взломать любой пароль с помощью генеративного искусственного интеллекта. Этот документ можно найти на сайте организации.

В документе говорится, что PassGAN на основе искусственного интеллекта смог взломать 51 процент паролей менее чем за одну минуту. 65 процентов были взломаны чуть более чем за час. 71 проценту потребовалось менее 24 часов. 81 проценту потребовалось менее месяца. По данным исследования Home Security Heroes, PassGAN имеет более 15 000 000 учетных данных в Интернете. Искусственный интеллект играет решающую роль во взломе паролей, поскольку PassGAN способен “автономно” изучать реальные распределения паролей из утечек паролей.

В одном из предыдущих отчетов говорилось, что американские инженеры из Google Research создали нейронную сеть, предназначенную для преодоления защиты от ботов. Это было сделано путем ввода комбинации букв, цифр и символов на фотографии (капча или captcha).


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