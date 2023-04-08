Стало известно, почему смартфоны на Android издают дребезжащий звук

Смартфоны Android могут издавать громкий дребезжащий звук при тряске. Эта проблема была устранена в таких моделях, как Pixel 7 или Samsung Galaxy S23. Эндрю Ромеро, журналист 9to5Google, объяснил дребезжащий звук конструкцией устройства.

Камера – одна из многих деталей внутри телефона, которые могут быть закреплены или склеены. В флагманах она состоит из множества датчиков. В результате она издает звуки, когда устройства трясутся, – пояснил он. Ромеро утверждает, что камера является лишь частью корпуса мобильного устройства. Однако в действительности на установку и настройку камеры в шасси уходит больше времени, чем на любой другой компонент.

Шум не обязательно означает, что с устройством что-то не так. “Шум, который вы слышите, не вызван ослаблением винтов, дребезжанием стилуса S Pen или другими необычными звуками. Это просто линзы и датчик в соответствующих стабилизаторах изображения”, – сказал журналист.

По словам специалиста, датчик или объектив построен на амортизирующем подвесном материале, что позволяет ему свободно двигаться и поглощать любые незначительные движения устройства во время записи видео или фотосъемки.