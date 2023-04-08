YouTube начал показывать рекламу без предупреждения

Пользователи YouTube выразили обеспокоенность по поводу появления рекламы перед началом воспроизведения. 9to5Google сообщает, что YouTube обычно предупреждает пользователей о рекламе и дает им возможность выбрать игнорирование определенных объявлений.

В статье говорится, что “за последний месяц на эту проблему пожаловались сразу многие пользователи YouTube, которые пользовались мобильными приложениями видеохостинга”.YouTube не показывает обратный отсчет времени перед рекламной паузой в середине. Об этом свидетельствуют жалобы, поступающие в социальных сетях. Обычно это предупреждение отображается за пять секунд до начала рекламы. Оно дает зрителям возможность подготовиться к следующей рекламе.

Зрители утверждают, что теперь рекламные ролики начинаются внезапно и без предупреждения. Сообщения на Reddit и в Twitter показывают, что проблема актуальна не только для зрителей YouTube, которые смотрят рекламу на телевизорах SmartTV.Недавно YouTube подтвердил свою осведомленность об этой проблеме. Представитель YouTube заявил, что они изучают проблему с отсутствием обратного отсчета пяти секунд. Однако он не уточнил временные рамки.