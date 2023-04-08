Самое слабое звено — экономика Швеции стала хуже всех в Скандинавии

Швеция стала самым слабым звеном среди экономик стран Северной Европы, пишет издание Samnytt. Об этом заявил руководитель отдела исследований из Danske Bank Хейди Шауман. Швеция столкнулась с инфляцией вдвое выше, чем в Норвегии, слабой национальной валютой, высокой чувствительностью граждан к процентным ставкам, падением ВВП и самыми мрачными экономическими перспективами среди остальных скандинавских стран.



AP

Швеция традиционно считалась экономическим двигателем Северной Европы. Такое восприятие сохраняется, но оно имеет всё более слабую связь с реальностью. Однако руководитель отдела исследований из банка Danske Bank в Финляндии Хейди Шауман, напротив, считает Швецию самым слабым звеном в скандинавском регионе по целому ряду причин. Инфляция в стране в два раза выше, чем в Норвегии, национальная валюта чрезвычайно слаба и стране грозит резкий обвал ВВП с падением цен на жильё, пишет Samnytt.

По словам Шауман, Швеция сама виновата в сложившейся ситуации, поскольку именно её политики способствовали тому, чтобы королевство с первых строчек в рейтингах скатилось до самых нижних. Она прямо заявляет, что не хотела бы быть на месте министра финансов Швеции.

Шведский жилищный рынок и дорогие ипотечные кредиты выделяются как одна из основных проблем. С одной стороны, уровень долга населения увеличился в результате дешёвых заимствований по низким процентным ставкам и вычетов по ипотеке, с другой стороны, он не уменьшается, потому что не было необходимости амортизировать ссуды. Шауман отмечает, что, несмотря на то, что у Швеции сравнительно низкий государственный долг, большая задолженность сохраняется у домохозяйств. Пока цены на жильё растут, можно считать, что стоимость активов превышает долги, даже если шведские цены на жильё критикуют за то, что они раздуты. Однако сейчас цены падают, указывает автор статьи.

Шведская крона в последнее время также отличалась крайней слабостью. Доверие к экономической политике Швеции на международном валютном рынке низкое. По словам Шауман, проблему может решить переход с национальной валюты на евро. Тем не менее вступление в еврозону может обернуться ещё большими трудностями, поскольку в таком случае Швеция будет вынуждена принять участие во всех проблемных вопросах Евросоюза. Среди них — неумелое во многих отношениях европейское сотрудничество, в результате которого, в нарушение правил, странам было позволено накопить огромные государственные долги. В настоящее время эти долги поддерживаются столь же огромными спасательными пакетами, подчёркивает Samnytt.

По мнению Шауман, занимать должность министра финансов Швеции в настоящее время — «политический кошмар». Экономист также указала, не вдаваясь в подробности, что, помимо экономических проблем, Швеция сталкивается со многими другими трудностями, более серьёзными, чем проблемы соседних стран. В ходе прошедшей предвыборной кампании в Финляндии Швеция была использована в качестве кошмарного примера — так же говорили о стране политики Норвегии и Дании. Резкая и единодушная критика касается многочисленных и серьёзных проблем, с которыми столкнулась Швеция, проводя «экстремальную» иммиграционную политику по сравнению с другими Скандинавскими странами, пишет Samnytt.

Шауман убеждена, что в краткосрочной перспективе дела у Швеции с экономической точки зрения плохи. Однако в более долгосрочном её прогнозе, шведы, при условии избрания компетентного правительства, имеют несколько лучшие перспективы по сравнению с соседними странами. Финляндия, где она сама работает, борется с низкой занятостью и слабым ростом производительности, которые медленно, но верно сдерживают экономический рост страны, резюмирует Samnytt.