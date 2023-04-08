С классической белой футболкой и сумкой-тоут: как и с чем носить льняные брюки весной и летом 2023 года

Существует ряд вещей, которые никогда не выходят из моды. К ним относятся и льняные брюки – обязательный элемент гардероба, используемый представителями разных поколений. И, конечно, не без оснований. Ведь они подходят для множества ситуаций, являясь универсальной вещью, которую носят люди, предпочитающие различные занятия и имеющие различные вкусы. Кроме того, их легко сочетать с другими элементами наряда. В каких ситуациях и с чем носить льняные брюки в сезоне весна-лето 2023 года? Вот какие пять идей предлагают стилисты.

После тренировки

Льняные брюки прекрасно подходят для того, чтобы, надев их, отдыхать у бассейна или отправится в них на пляж. Но они также хороши для того, чтобы расслабляться в них после тренировки.

Сочетайте классические белые льняные брюки с широкими штанинами с толстовкой с запахом и сандалиями, которые очень удобны для ходьбы.

С сумкой-тоут

Если вы хотите создать модный образ, сделав акцент на какой-то одной выразительной вещи, то ею могут стать широкие льняные брюки теплого оттенка, например близкого к цвету хурмы, но несколько приглушенного. К ним подойдет классическая белая футболка, широкополая шляпа и сумка-тоут.

Это сумка, имеющая квадратную либо прямоугольную форму и две короткие ручки. Она может быть без застежки или закрываться на молнию. Ее можно взять с собой на какое-то деловое мероприятие или отправиться с ней на уикэнд.

Во время медитации

Если вы сторонник духовных практик, вы будете чувствовать себя очень комфортно во время медитации в темных льняных брюках, футболке или кроп-топе и свободном кардигане. Такая одежда поможет вам полностью расслабиться, абстрагировавшись от реальности.

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Для полного уюта нужно надеть мягкие носки. А если вы следите за своим пульсом и давлением, то и фитнес-трекер, он же смарт-браслет, который контролирует эти и другие показатели, связанные с функционированием вашего организма.

На загородной прогулке

Если вы отличаетесь большой активностью, любите много гулять, в том числе и отправляться на загородные прогулки, нужно следить за тем, чтобы ваша одежда была не только стильной, но комфортной. В такой ситуации хорошим вариантом будут льняные брюки из шамбре. Это легкая ткань, в которой переплетаются нити светлого и темного оттенков, близких к синему или голубому. Шамбре имеет приглушенный цвет, отчего ткань кажется слегка состаренной, потертой.

В отпуске

Находясь на летнем отдыхе, вы можете надевать льняные брюки на прогулки по туристическим местам. Если же вы отправляетесь на пляж, наденьте брюки приглушенного зеленого цвета в сочетании с белым кроп-топом или же с верхней частью купальника.

Поддержите тропическую атмосферу с помощью яркой пляжной сумки. Наденьте легкий кардиган, и вы будете готовы отправиться прямо на ужин.