Сходил за сигаретами

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08.04.2023, 15:00, Разное
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Предполагаемый дезертир из ЧВК «Вагнер», 26-летний Андрей Медведев, арестован за незаконное пребывание в Швеции.


Предполагаемый дезертир из ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев. Фото: соцсети

В четверг стало известно, что предполагаемый перебежчик «Вагнера» Андрей Медведев, прибывший в Норвегию в январе, задержан в Швеции. Причина задержания в том, что Медведеву не разрешено находиться в других странах, кроме Норвегии, пока его заявление о предоставлении убежища рассматривается норвежскими властями.

Медведев сейчас живет в норвежской столице — Осло. На этой неделе он сел в автобус до шведского города Гётеборг — якобы для того, чтобы купить дешевые сигареты. Гётеборг — второй по величине город Швеции, расположенный примерно в 30 милях к югу от Осло, на западном побережье страны.

В Норвегии пачка из 20 сигарет стоит примерно 150 норвежских крон, что соответствует примерно 1200 рублям. В Швеции цены намного ниже.

По версии самого Медведева, которая транслируется правозащитниками, именно это, помимо желания «поездить немного», послужило причиной, по которой Медведев решил отправиться в другую страну.

Норвежцы, живущие в приграничных со Швецией районах, обычно ездят через границу за покупками, поскольку многие продукты там дешевле.

Медведева арестовали после того, как он опоздал на автобус, который должен был отвезти его обратно в Норвегию. Отстав от него, он пошел по дороге пешком — и был задержан полицейским патрулем. Норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес заявил, что арест основан на недоразумении: «Он думал, что сможет поехать в Швецию. К сожалению, у просителей убежища нет такой возможности», — ответил Риснес на письменный запрос норвежской газеты Dagbladet.

Риснес подчеркивает, что Медведев сожалеет и надеется, что его быстро переведут в Норвегию. По словам Риснеса, арест в Швеции не должен влиять на оценку того, будет ли Медведеву предоставлено убежище. «Он будет переведен обратно в Норвегию, как только будут улажены все формальности. Когда это может произойти, знают только шведские иммиграционные власти», — пишет Риснес.

В разговоре с «Новой» адвокат Риснес повторил версию о ненамеренном нарушении, допущенном его подзащитным и выразил уверенность, что инцидент не повлияет на процесс рассмотрения заявления об убежище.

Это не первый раз, когда Медведев сталкивается с проблемами после того, как 13 января этого года он приехал в Норвегию и подал прошение о политическом убежище.

В конце февраля бывшего бойца ЧВК арестовали после того, как он ввязался в драку в баре в Осло. Он также напал на патруль полиции, который пытался его задержать.

Медведев должен явиться в окружной суд Осло 25 апреля. Прокурор предъявил обвинение в нарушении в общей сложности трех пунктов Уголовного кодекса.

Сам Медведев утверждает, что входил в состав российской группы ЧВК «Вагнер» в 2022 году, до того, как сбежал из России. По словам Медведева, он сам участвовал в боевых действиях в Украине. После пересечения границы подал заявление о предоставлении убежища в Норвегии. Впоследствии был арестован в соответствии с законом об иммиграции и отправлен в иммиграционный центр содержания под стражей Трандум. Позже был освобожден и сейчас живет в Осло.

Амунд Треллевик,
Норвегия

Источник: Новая газета


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