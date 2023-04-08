В Москве по доносу бывшей жены задержан мужчина, который в 2006 году скачал пиратскую копию советского фильма

Столичная полиция задержала 32-летнего мужчину, который в 2006 году загрузил с «торрентов» нелицензионную копию фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

По данным следствия, мужчина не только неоднократно смотрел картину Леонида Гайдая, но и проводил у себя дома киносеансы для других граждан.

– Загрузив фильм в 2006 году из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданин нанёс значительный ущерб правообладателю, так как минимум 8 раз воспроизводил видео на своём компьютере и телевизоре, – рассказал официальный представитель московской полиции Роман Иванов.

Заявление о противоправных действиях мужчины в правоохранительные органы написала его бывшая супруга, с которой подозреваемый прожил более 5 лет. Согласно показаниям женщины, только при ней пиратскую копию фильма посмотрели более 30 человек – в семье была традиция в новогоднюю ночь пересматривать «Ивана Васильевича».

В настоящий подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет колонии-поселения, а также штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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