Новые рендеры демонстрируют все инновации iPhone 15 Pro

Портал 9to5Mac опубликовал новые рендеры в высоком качестве iPhone 15 Pro и перечислил основные изменения, внесенные Apple в дизайн и конструкцию устройств.

В ближайшее время iPhone 15 Pro получит серьезное обновление, включая титановый ободок и разъем USB-C. Также ожидается модернизированный блок камеры. Точный дизайн iPhone не будет известен до мероприятия Apple. Однако эти фотографии дают представление о том, чего ожидать от Apple во второй половине 2023 года, говорится в статье.

Чтобы телефон было удобнее держать в руке, титановый ободок будет иметь закругленные края. Хотя в будущем разъем USB-C станет стандартным портом для iPhone, скорость зарядки может отличаться в зависимости от модели.iPhone 15 Pro также избавится от обычных кнопок. Вместо них теперь будут твердотельные тактильные кнопки для регулировки громкости и переключения беззвучного режима.iPhone 15 Pro будет немного короче предшественника iPhone 14 Pro как в длину, так и в ширину. Однако его толщина увеличится на 0,4%.