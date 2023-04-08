 

“Он просто делал то, что необходимо для каждого бойца в окопе”: Пригожин почтил память убитого уголовника и z-военкора Татарского

08.04.2023, 14:16, Новости дня
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“Сегодня страна прощается с Владленом Татарским, но Владлен Татарский остается с нами. Его голос будет дальше звучать. Профессия “военный репортер” — это самое сложное, наверное, что бывает на войне, потому что надо быть под пулями каждый день, а Владлен не вылезал из окопов и нести правду, иногда — радостную, иногда — не очень. Когда был снарядный голод, Владлен первым заявил, что солдаты не могут находится без снарядов. Ему не было важным звание, должность и все остальное, он просто делал то, что необходимо для каждого бойца в окопе”, — рассказал глава “оркестра”.

Пригожин подчеркнул, что сделает все, чтобы Татарский остался в памяти и истории государства как человек, которого невозможно было сломать. Он поблагодарил его за непростую работу от лица всех бойцов ЧВК “Вагнер”.

Отметим, что военный журналист погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной в Северной столице. На прощание с Татарским собрались сотни человек.


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