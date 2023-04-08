Хабек предложил жёстче следить за соблюдением антироссийских санкций

Германия должна эффективнее бороться с обходом антироссийских санкций, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека. По его словам, для этого необходимо ввести более жёсткий и эффективный таможенный контроль.



AP

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о необходимости более жёсткого таможенного контроля, пишет Das Erste. По словам Хабека, это нужно для эффективного соблюдения антироссийских санкций. В качестве примера министр привёл работу датской таможни.

Хабек заявил, что Германия может последовать примеру Дании и начать очень подробную проверку товарных потоков на предмет любых подозрительных моментов. Das Erste напоминает, что в конце февраля Министерство экономики ФРГ выступило с конкретными предложениями по борьбе с обходом санкций. По словам Хабека, эти предложения сейчас обсуждаются в немецком правительстве, а также на уровне ЕС.

Необходимо намного решительней и жёстче бороться с проблемой обхода санкций, заявил Хабек. «Это, не в последнюю очередь, наша обязанность перед народом Украины», — приводит издание слова министра. Das Erste напоминает, что с момента начала украинского кризиса ЕС ввёл уже десять пакетов санкций против России, включающих в себя торговые ограничения и прочие меры.