 

Хабек предложил жёстче следить за соблюдением антироссийских санкций

08.04.2023, 14:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Германия должна эффективнее бороться с обходом антироссийских санкций, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека. По его словам, для этого необходимо ввести более жёсткий и эффективный таможенный контроль.


AP

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о необходимости более жёсткого таможенного контроля, пишет Das Erste. По словам Хабека, это нужно для эффективного соблюдения антироссийских санкций. В качестве примера министр привёл работу датской таможни.

Хабек заявил, что Германия может последовать примеру Дании и начать очень подробную проверку товарных потоков на предмет любых подозрительных моментов. Das Erste напоминает, что в конце февраля Министерство экономики ФРГ выступило с конкретными предложениями по борьбе с обходом санкций. По словам Хабека, эти предложения сейчас обсуждаются в немецком правительстве, а также на уровне ЕС.

Необходимо намного решительней и жёстче бороться с проблемой обхода санкций, заявил Хабек. «Это, не в последнюю очередь, наша обязанность перед народом Украины», — приводит издание слова министра. Das Erste напоминает, что с момента начала украинского кризиса ЕС ввёл уже десять пакетов санкций против России, включающих в себя торговые ограничения и прочие меры. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.22 / Белоруссия исключила изменение безъядерного статуса

05.05.21 / Chevrolet показала гоночный Camaro нового поколения

05.12.21 / Путин: РФ не видит миграционных потоков в ЕС через Россию

05.11.21 / Рада приняла во втором чтении законопроект об онлайн-прописке

12.11.20 / Эксперты ОП обсудили избирательную кампанию в США

07.08.20 / В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

13.03.22 / На Юге РФ прошли акции в поддержку российский армии

22.08.20 / Огромный триколор развернули у стен Музея Победы

24.06.20 / Австралийский Брисбен готов побороться за право принять Олимпиаду в 2032 году

09.02.23 / Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта в Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика