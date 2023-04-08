“На сцене меня используют очень многогранно”: Аня Чиповская о взрослении в творческой семье, ранней карьере и любви к театру

К своим 35 годам актриса Анна Чиповская успела пополнить фильмографию 55 картинами. Самые известные киноленты с ее участием: «Оттепель», «Сестры», «Последний министр», «Гороскоп на удачу», «Уходящая натура». Она стала достойной продолжательницей дела своей матери, хотя вполне могла бы стать певицей.

О семье

Анна родилась в Москве в творческой семье. Ее мама — актриса Тетра имени Вахтангова, папа — известный среди творческих личностей джазовый музыкант. Любопытно, что родители Анны, будучи сами представителями мира искусства, мечтали, чтобы их дочь стала переводчиком, поэтому отдали на учебу в лингвистическую гимназию.

О детстве в Донецке

Анна в интервью Татьяне Устиновой в передаче «Мой герой» рассказала о том, что ее родители перестали жить вместе, когда ей было чуть больше годика. Поэтому все сознательное детство девочка провела в Донецке, у бабушки с дедушкой. Дедушка работал на подъемнике, когда влюбился в бабушку. Долгое время он добивался ее расположения и в итоге сумел покорить сердце.

Бабушка Чиповской впоследствии заняла руководящую должность. Анна вспоминает, что ее старшие родственники — это пример идеальной семьи. Всю жизнь они прожили душа в душу. И даже если случались разногласия, им все равно удалось сохранить теплый домашний очаг.

О взрослении в творческой семье

Чиповская признается, что ее мама была достаточно тревожным человеком. Она очень беспокоилась о том, как бы с Анной ничего не приключилось. Переживать, кстати, было из-за чего, поскольку будущая актриса росла гиперактивным ребенком. Она часто вскарабкивалась на деревья и падала с высоты. Или получала те или иные травмы вследствие тех иных игр со сверстниками. Чиповская предполагает, что обеспокоенность и тревожность мамы была вызвана в первую очередь гибелью ее брата. Родительница настолько переживала горечь утраты, что всячески оберегала свою дочь от любых несчастных случаев.

Вспоминая свои школьные годы, Анна отмечает, что не слишком любила учебу. Ей нравились иностранные языки и гуманитарные предметы. А вот все остальные уроки явно были в тягость. Чиповская не понимала, зачем ей нужно забивать голову какой-то алгеброй, геометрией и т. д.

Актриса отдает должное своей маме, которая никогда не требовала от дочки превосходной успеваемости. В этом плане мама проявляла эмпатию, поскольку в свое время сама не любила школу.

Анна признается, что в школе не считалась красавицей. Тем не менее, дома ей всегда говорили о том, насколько она красива. Возможно, именно это и позволило сформировать адекватную самооценку.

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О трансформации в характере

Чиповская вспоминает, что в детстве была послушным и покладистым ребенком. Однако впоследствии ее характер стал почему-то портиться. Так, например, Анна могла сорвать выступление мамы в театре (родительница нередко брала дочь с собой на работу). Няни сменялись с завидной регулярностью, поскольку не могли совладать с юной Анной.

Чиповская признается, что в театре ей очень нравилось. Спектакли она срывала только потому, что хотела сама побывать на сцене. Что касается няней, то по мнению актрисы, многие из них вели себя слишком фальшиво и наигранно, из-за чего у нее как у ребенка сформировалось негативное отношение к ним. Ей нравилась одна няня, которая не общалась с ней как с «маленькой идиоткой».

О ранней карьере

Чиповская признается, что ее мама — театральная актриса — поддержала ее стремление стать продолжателем профессии, когда увидела ее стремление к реализации в данной сфере. Уже в 15 лет Анна снялась в фильме «Операция «Цвет нации». И пусть ей не досталась главная роль, зато она осознала, что актерство является ее предназначением. Мама поддержала стремление дочери. Анна окончила школу экстерном. Чиповская поясняет, что не видела никакого смысла в том, чтобы посещать ненужные уроки, когда она сама уже определилась с профессией.

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Акриса признается, что от первых гонораров за съемки у нее «снесло крышу». А еще появились симптомы звездной болезни. Анна поясняет, что всему виной — неокрепшая детская психика. Она была не готова к такому успеху и публичности, а также к получению крупной суммы денег.

О провале при поступлении в театральный

Чиповская признается, что «завездилась» настолько, что при поступлении в теаральный институт даже не стала готовиться к экзаменам. Ей казалось, что ее возьмет однозначно, зная, кто ее мама, а также примут к сведению опыт работы в кино. Однако Анна заблуждалась: ее не приняли. Это было шоком для Чиповской. Зато благодаря такому опыту она поняла, что для реализации в карьере нужно работать и обязательно адекватно оценивать себя.

О любви к театру

Анна поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Константину Райкину. В дальнейшем стала служить в Театре Табакова. Чиповская отмечает, что только в театре поняла, что означает жить здесь и сейчас. Она нашла себе много единомышленников: в частности, Никиту Ефремова, Ивана Макаревича.

Сейчас звезда сериала “Оттепель” успевает и в кино сниматься, и служить в театре. Чиповская отмечает, что обе занятости — это совершенно разные вещи. Ее любовь к театру обусловлена тем, что есть возможность оттачивать свое мастерство и лучше раскрывать своего персонажа. По мнению артистки, на сцене ее используют многогранно, предлагая очень разные роли. Нередко Чиповская играет достаточно противоречивых персонажей, и ей это доставляет удовольствие.

О переходе в другой театр

Чиповская изначально служила в «Табакерке», однако впоследствии перешла в МХТ имени Чехова к Константину Хабенскому. Актрису утвердили на главную роль в постановке, где изначально играла Паулина Андреева. Впоследствии удивительным образом получилось так, что Чиповская сала задействована в большинстве спектаклей, в то время как Андрееву вывели из всех постановок. После этого стало очевидным, кто является «примой» в МХТ имени Чехова. При этом Андреева продолжает числиться в театре.