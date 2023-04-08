Балетный пучок и инди-волны: какие прически в тренде этой весной

Создавая свой оригинальный образ, который бы привлекал восхищенные взгляды окружающих, не стоит забывать и о прическах. Поэтому так интересно, какие прически будут в тренде этой весной, например, балетный пучок или инди-волны. А может быть, пришло время вернуться к ретро-стилю.

Плетеные хвостики

В этом году женщины, желая выглядеть прекрасно, должны экспериментировать с макияжем, тщательно продумать уход за кожей, а вот прически заставят вспомнить прошлое, создавая гармонию с новым. В этом году можно экспериментировать с новыми стилями, обращаясь не только к классическим прическам, но и к забавным экспериментам. А также возможет возврат к образам 1970 года, когда в моде были пушистые волосы и кудри в стиле «диско».

Весной 2023 года популярными стали «инди-неряшливые» волны, которые похожи на пляжные, но они более беспорядочными и грубыми. Повсюду можно сейчас увидеть плетеные хвостики. Такая классическая прическа подойдет для всех случаев.

Пышные волосы

Еще один тренд этой весной – это пышные волосы. Это образ в стиле 70-х годов. Для создания такой прически используется круглая щетка, которая выдувает волосы, придавая им пушистый вид. Такая укладка будет чудесно смотреться на второй и последующие дни. Чтобы не испортить прическу, можно использовать еще небольшое количество сухого шампуня.

Мода диктует свои правила, поэтому особый образ можно создать, если в любом месте на затылке собрать волосы. Такие балетные пучки идеально подойдут для всех типов волос. И всегда они будут смотреться стильно и оригинально.

Ретро-стиль

Крошечные косички, которые весной этого года снова вернулись в моду, были очень популярны в 2000-х годах. Их возрождение произошло благодаря многим знаменитостям, например, Лори Харриер, Зои Кравиц и другим. Микрокосички с резьбой представляют собой маленькие отдельные косички, которые очень сильно напоминают довольно густую прядь волос.

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Еще один шанс появился и у глубоких боковых частей, которые в течение нескольких лет было забыто. Все чаще знаменитости используют этот стиль и все чаще можно его увидеть на обложках журналов. Теперь проборы сбоку стали не только модным, но и добавляют любому образу гламура и происходит это практически мгновенно.

А если вам нужно отправиться на праздник, например, день рождение, вечеринку, свидание или свадьбу, то тогда стоит задуматься о такой модной этой весной прическе как локоны в стиле диско. Она подойдет для всех особых случаев. Такая прическа в стиле «диско-кудри» представляет собой четкие приятные завитки, которые имеют еще и потрясающий объем.

Создать такие кудри очень просто, но все зависит от типов волос. Кстати, такой ретро-стиль подойдет для всех типов волос. Если волосы вьющиеся, то создать такую прическу можно быстро и легко, просто придать образу естественную структуру. Если же волосы слегка волнистые или прямые, то тогда уже понадобятся щипцы для завивки. Профессионалы рекомендуют использовать такие щипцы для завивки волос толщиной примерно 1,2 см. Всего несколько минут, и вы будете выглядеть неотразимо, и ваша прическа понравится всем окружающим.