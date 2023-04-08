 

Мнение: Судьба дезертира

08.04.2023, 13:35, Разное
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В ленте telegram-каналов несколько раз наткнулся на имя Бабченко. Мелькнула мысль, что снова убили Аркашу, снова погиб мой бывший друг….

Но отлегло. Оказывается, не убили, а всего лишь включили в реестр иностранных агентов.

Вот обоснование: «А.А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации» (отсюда).

Погуглил. Оказывается, Бабченко уже давно уехал из Украины и проживает в Европе. И пристроился собирать деньги «на поддержку ВСУ».

Странно, конечно, что Аркаша собирает деньги, а не на передовой. Он же вроде бы грозился въехать в Москву на броне американского танка? Вроде бы старшина запаса и патриот Украины? И почему не на фронте? А занимется тем, чем могут заниматься инвалиды или девушки? Потому что снова дезертировал? Как в свое время из России? Теперь и из Украины?

Источник: Ирек Муртазин


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