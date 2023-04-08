 

Мнение: О «дрогнувших» и «побежавших» украинцах… Куда же вы?

08.04.2023, 13:04, Разное
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Бывший российский президент, бывший премьер-министр, бывший когда-то «либералов» Дмитрий #Медведев заявил, что «#Украина не нужна и самим украинцам». Мол, миллионы жителей страны сбежали на разные страны и континенты. И хотя у нынешнего замглавы российского Совбеза опять взяли верх давно известные проблемы — нелады с цифрами лишь наименьшая из них, — #статистика подтверждает: да, «сбежали». В силу всем известных причин.

Но главное — куда?

По данным UNHCR, после начала «украинского кризиса» страну покинуло больше 8 миллионов человек.

Больше всего бежало… в Россию: 2.85 млн человек! Ещё около пяти миллионов отправились в ЕС. Но там статистика по странам неравномерна. На втором месте по приёму украинских беженцев находится Польша (1.56 млн человек), замыкает «тройку лидеров» Германия (1.05 млн). В относительных показателях (относительно величины населения страны, принимающей беженцев) больше всего приняли Чехия и Эстония: по 5% от населения этих стран

А в целом украинских беженцев можно встретить сейчас в любой стране Европы. Даже Исландия приняла больше 2 тыс. человек.

Но вернёмся к тем, кто попали во «враждебную» Россию. Таких, по статистике, чуть больше, чем каждый третий от общего числа беженцев. Понятно, что там значительную часть составляют жители восточных регионов, и это не только Донбасс. Запорожье, Херсонщина, Харьковщина — то есть, наиболее пострадавшие области. Впрочем, география беженцев одним лишь востоком страны не ограничивается: и Днепр есть, и Сумы, и даже относительно далёкий от «материка» Николаев…

Причём вот что иетересно и даже показательно. Как-то ведь получилось, что «российские украинцы» не спешат выходить на антивоенные протесты. И в сотрудничестве с СБУ en masse не замечены: той приходится вербовать глупеньких доверчивых россиянок. Выходит, им в «логове врага» вполне комфортно и всё устраивает? Ну и самих украинцев, оставшихся дома и воюющих с дивана, такое мирное и лояльное Москве поведение сограждан тоже не беспокоит, не возмущает, коль скоро ни слова осуждения в их адрес за год с лишним так не прозвучало?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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