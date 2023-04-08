 

Казаки в фудкортах будут следить за тем, чтобы посетители не разговаривали во время еды

08.04.2023, 12:33, Разное
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Тульский эксперимент с казаками, патрулирующими фудкорты, решено распространить ещё на 16 регионов России, для чего будет создано отдельное всероссийское формирование со своими отличительными знаками.

Фудкорт-войско намерено к концу 2024 года взять под контроль все подобные места в большинстве регионов России.

Патрули будут следить за тем, чтобы посетители не разговаривали и не отвлекались во время еды, правильно использовали столовые приборы, а также убирали за собой. Потенциально это может провоцировать конфликты – так, в Туле уже был случай, когда казаки не смогли заставить посетителей хором благодарить повара за еду и были вынуждены вызвать своего сослуживца, имеющего право ношения травматического оружия. Затем оказалось, что прибывший казак ещё не прочитал инструкцию к пистолету, и пока патруль разбирался, как его использовать, неблагодарные посетители сбежали.

Несмотря на все сложности, инициаторы проекта уверены в успехе.

– Правила поведения в столовой одни для всех. Любого нормального человека этому научили дома, в школе или в казачьем училище, – говорит атаман фудкорт-войска на Дону Михаил Бережнов-Тарасюк. – Конечно, это распространяется и на фудкорты. Расхлябанность в еде означает расхлябанность в мыслях. А расхлябанность в мыслях ведёт к индивидуальному образу жизни, отрыву от коллектива и Родины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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