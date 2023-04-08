Выбираем качество, а не количество: как обновить весенний образ с помощью сканди-стиля

Скандинавский стиль уже давно является одним из ключевых трендов в модном мире. Шикарный, минималистичный и неподвластный времени – все восхищаются “сканди”, и, кажется, эта тенденция будет только нарастать. если вы также хотите приблизиться к миру высокой моды, воспользуйтесь некоторыми советами для обновления весеннего образа в духе скандинавской моды.

Делайте ставку на качество, а не на количество

Модные тенденции постоянно обновляются. Никаких денег не напасешься, чтобы постоянно обновлять гардероб, следуя им. Да и, по сути, нет никакого значения, сколько вещей у вас в гардеробе. Главное, чтобы они выглядели безупречно. Поэтому важно делать упор не на количество, а на качество. Вместо того чтобы купить себе три свитера, купите один, но хороший – из натуральной шерсти, от хорошего бренда. Соберите хорошую базу, а потом постепенно дополняйте ее такими же качественными деталями.

Элегантность в простоте

Чем меньше, тем лучше – таков девиз скандинавского стиля. Яркие узоры и цветовые сочетания довольно редко встречаются в скандинавском модном тренде. Простые оттенки (белый, землистый, бежевый, серый, коричневый) являются одними из самых любимых среди скандинавских девушек. На таком фоне игривые детали вроде модных сумочек или шарфиков выглядят куда привлекательнее.

Упор на базовые вещи

Суть скандинавской моды заключается в том, чтобы вложиться в несколько базовых вещей, которые всегда будут в тренде. Это качественные джинсы, классическая рубашка, простая футболка и так далее. То же самое касается обуви – она должна быть качественной, классической. В таких вещах вы всегда будете выглядеть шикарно.

Белая рубашка как обязательный атрибут

Старая добрая белая рубашка определенно входит в число самых любимых у скандинавских женщин. Если вы предпочитаете спортивные джинсы и кроссовки для повседневной носки или элегантную юбку–карандаш для офиса, то белая рубашка – это настоящий бриллиант с точки зрения стиля. Это одна из тех основ, которых не должно быть в любом гардеробе.

Тренч

Скандинавские женщины любят тренчи. И не только потому, что эти вещи очень удобны, но и прежде всего потому, что они идеально подходят к непостоянной, переменчивой погоде. Это особенно важно весной, когда солнце сменяется дождевыми тучами и наоборот. Всегда выбирайте качественные модели в строгих тонах, которые можно носить с чем угодно.

Сдержанные украшения и простые аксессуары

Вы никогда не увидите на скандинавских женщинах блестящих массивных сережек и ожерелий. В скандинавской моде большое внимание уделяется качеству и простоте, что распространяется не только на одежду, на также на ювелирные изделия и бижутерию. Классические бусы или украшения с мелкими, едва заметными деталями – это вневременная классика, которая идеально дополнит ваш образ.

Поддержка местных брендов и дизайнеров

Если вы хотите одеваться так же стильно, как скандинавские девушки, забудьте о глобальных торговых марках. Обратите внимание на локальные скандинавские бренды, которые придерживаются стильного минимализма.