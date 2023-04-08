 

Свежие краски и неизбитые дизайны: трендовые новинки маникюра на апрель-2023

08.04.2023, 12:30, Разное
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Апрель в самом разгаре, а это значит, что пришло время сменить сдержанный зимний маникюр на что-то более яркое, сочное, жизнерадостное. Обратите внимание на некоторые варианты стильного апрельского маникюра, которые наверняка подарят вам вдохновение.

Желто-оранжевый маникюр

Весна – переходный период, в который люди с нетерпением ожидают лета. Это ли не повод украсить свои ногти узорами в солнечных желто-оранжевых оттенках? Разбавьте разноцветные полосы миленькими нежными цветочками, которые напомнят о том, что маникюр все-таки весенний.

Натуральный нейл-арт

Весна – время единения с природой. Это следует учитывать, придумывая идеи для маникюра. Вы можете использовать древесную текстуру, цветы, элементы зелени – все, что угодно. Это будет смотреться очень эффектно и оригинально.

Квадратный френч

Бессмертная классика актуальна в любое время года. Но, если хочется привнести в традиционный маникюр что-то новое, поработайте над формой. Например, белые краешки могут иметь не закругленную, а квадратную форму. Такая незначительная деталь может в корне преобразить привычный стиль.

Нейтральные цвета

Если вам не нравятся яркие идеи оформления ногтей, вы все еще можете брать за основу нейтральные пастельные оттенки. Просто разбавьте их каким-нибудь простеньким, но нежным весенним рисунком. Этот вариант особенно хорошо подойдет деловым женщинам, которые предпочитают строгие сдержанные образы.

Розовый френч

Этот вариант нейл-арта идеально подходит для тех, кто ищет современный вариант французского маникюра. Он подойдет для ногтей любой длины и формы. Такой креативный френч смотрится очень эффектно, но в то же время нежно.

Цветочные узоры

Это просто идеальный мотив для весеннего нейл-арта. Нарисовать на ногтях цветы – отличный способ попрощаться с зимой и встретить теплый сезон. Такой узор идеально подойдет на все случаи жизни, он уместен для женщин любых возрастов.

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Металлические штрихи

Если вы являетесь сторонником минималистичного оформления ногтей, вы все равно можете добавить к своему-нейл-арту небольшую интересную деталь. Накрасьте ногти любимым однотонным лаком, а потом нанесите немного потали на один из ноготков. Этот акцент придаст вашему образу оттенок изысканности и роскоши.

Голубой апрельский маникюр

Голубая цветовая гамма, напоминающая чистое ясное небо, очень популярна в середине весны. Вы можете совместить в своем нейд-арте несколько оттенков голубого и синего, чтобы создать интересный визуальный эффект и освежить свой образ таким необычным маникюром. Красота такого нейл-арта раскроется в полной мере, если сочетать его со светлой одеждой.

Капли дождя

В апреле погода уже достаточно теплая и ясная, но все-таки иногда преподносит сюрпризы в виде дождя. Капли на листочках и траве могут вдохновить вас на оригинальную идею маникюра. Используйте нежные холодные оттенки в качестве базовых, а капельки можете нарисовать самостоятельно или наклеить готовые стикеры. Также можете добавить немного растительных мотивов, чтобы оформление получилось более естественным.


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