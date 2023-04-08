“Ростех” согласовал условия поставки первого самолета МС-21

В 2024 году начнутся серийные поставки узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14. Эта информация была получена от пресс-службы Госкорпорации Ростех.

В компании заявили, что начало серийных поставок самолетов МС-21 запланировано на следующий год. Согласно релизу, сначала будет передано шесть самолетов. Однако постепенно производство будет увеличиваться.

Ростех заявляет, что в 2024 году также планирует передать 14 двигателей ПД-14 (“Перспективный двигатель 14 тонн тяги”) на предприятие “УДК Пермские моторы”. Серийное производство началось накануне. Стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило магистральный самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 и крылом из российских композитов.

Сергей Чемезов, глава Ростеха, заявил, что РФ начнет серийное производство МС-21 полностью из российских комплектующих в 2024 году.