 

У HP есть три месяца на устранение уязвимости в популярных 50 моделях принтеров

08.04.2023, 11:50, Разное
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HP потребуется около 90 дней для исправления критических уязвимостей в принтерах серии HP LaserJet. Для идентификации уязвимости используется CVE-2023-1707. Эта уязвимость затрагивает примерно 50 моделей принтеров HP LaserJet Managed и HP Enterprise LaserJet.

В случае успешной атаки злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, тем более что объектом атаки могут стать офисные принтеры. Эта уязвимость оценивается в 9,1 балла из 10.HP утверждает, что новая версия прошивки с исправлением будет доступна не менее чем через три месяца.

Ранее Газета.ру сообщала, что российская компания Bi.Zone, специализирующаяся на безопасности, обнаружила уязвимость в почтовом клиенте Microsoft Outlook, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к логинам и паролям через электронную почту. Проблема связана со встроенной в Outlook системой планирования календарей.


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