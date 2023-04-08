 

Российские оппозиционеры поддержали введение закона об иноагентах в Израиле

08.04.2023, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа эмигрировавших из России деятелей культуры и искусства вышли с плакатами в поддержку инициативы Кнессета установить надзор над организациями, действующими в Израиле и получающими средства из-за рубежа.

Санкционированные митинги прошли возле Стены Плача в Иерусалиме и неподалёку от университета Бен-Гуриона.

Протестующие выразили уверенность, что арабские государства не должны тайно финансировать НКО и политические организации внутри Израиля. Такие действия могут нанести ущерб суверенитету и независимости страны.

Певица Алла Пугачёва выступила на площади Бен-Гуриона с обличительной речью в адрес иноагентов, тайно пытающихся подорвать основы израильской демократии, очернять действия ЦАХАЛ в Палестинской автономии, а также распространяющие клевету о боевых действиях и спецоперациях Израиля на территории Сирии и Ирана. По мнению певицы, таких людей нужно лишать израильских паспортов и отправлять в любимый ими Иран.

– Это наша земля, мы тут всю жизнь живём, и тут жили многие поколения наших предков, – говорит Пугачёва. – Почему нашим врагам должно быть позволено влиять на её политику, распространять ложь среди населения и подрывать демократическое устройство общества? Если берёшь деньги за границей, гадишь тут, а сам смотришь на своих заокеанских хозяев и мечтаешь при первой же возможности к ним сбежать – тебе нельзя давать трибуну и право что-либо публично высказывать в Израиле.

Согласно новому закону, организаторы НКО могут быть привлечены к уголовной ответственности, если получили от иностранных государств или организаций более 100 шекелей в год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.21 / Скандалы: Держатели общаги

25.05.21 / Германия дала зеленый свет беспилотным автомобилям на дорогах общего пользования

15.06.22 / Запад не вправе винить только Россию и Китай в наращивании ядерного арсенала

23.01.22 / Смесь переосмысленной классики и смелых новых элементов: тенденции и тренды аксессуаров для волос на 2022 год

18.12.21 / Мнение: Пожар на “Проворном”

13.10.22 / Мнение: Оборонные заводы загружены полностью

09.09.22 / В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов

29.06.22 / Психотерапия не способна значительно помочь в лечении тяжелой депрессии

09.12.22 / Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем

26.09.21 / Терешкова предложила законопроект, позволяющий президенту назначать до 51% депутатов Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика