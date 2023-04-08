Российские оппозиционеры поддержали введение закона об иноагентах в Израиле

Группа эмигрировавших из России деятелей культуры и искусства вышли с плакатами в поддержку инициативы Кнессета установить надзор над организациями, действующими в Израиле и получающими средства из-за рубежа.

Санкционированные митинги прошли возле Стены Плача в Иерусалиме и неподалёку от университета Бен-Гуриона.

Протестующие выразили уверенность, что арабские государства не должны тайно финансировать НКО и политические организации внутри Израиля. Такие действия могут нанести ущерб суверенитету и независимости страны.

Певица Алла Пугачёва выступила на площади Бен-Гуриона с обличительной речью в адрес иноагентов, тайно пытающихся подорвать основы израильской демократии, очернять действия ЦАХАЛ в Палестинской автономии, а также распространяющие клевету о боевых действиях и спецоперациях Израиля на территории Сирии и Ирана. По мнению певицы, таких людей нужно лишать израильских паспортов и отправлять в любимый ими Иран.

– Это наша земля, мы тут всю жизнь живём, и тут жили многие поколения наших предков, – говорит Пугачёва. – Почему нашим врагам должно быть позволено влиять на её политику, распространять ложь среди населения и подрывать демократическое устройство общества? Если берёшь деньги за границей, гадишь тут, а сам смотришь на своих заокеанских хозяев и мечтаешь при первой же возможности к ним сбежать – тебе нельзя давать трибуну и право что-либо публично высказывать в Израиле.

Согласно новому закону, организаторы НКО могут быть привлечены к уголовной ответственности, если получили от иностранных государств или организаций более 100 шекелей в год.

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