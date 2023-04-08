Названы пять показателей здоровья, которые необходимо контролировать

Врачи советуют держать под контролем кровяное давление, уровень холестерина и витамина D.

Многие люди называют физические упражнения, правильное питание и хороший сон ключевыми факторами здорового образа жизни. Однако часто забывают об одном важном факторе: регулярном и своевременном обследовании жизненно важных параметров здоровья.

Индекс массы тела (ИМТ) определяется его ростом и массой тела. Это показатель того, страдает ли человек ожирением, избыточным весом, нормальным весом или тем и другим. Масса тела является показателем риска развития у человека различных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет или резистентность к инсулину.

Кровяное давление Взрослые должны следить за своим кровяным давлением. Низкое и высокое давление не имеет симптомов. Инсульт, сердечный приступ или другие чрезвычайные ситуации со здоровьем могут привести к появлению симптомов.

Холестерин. Важно контролировать уровень холестерина и липидов в крови. Опасное скопление холестерина в артериях может быть почти незаметным, пока не перейдет в серьезное состояние, такое как инсульт или инфаркт.

Щитовидная железа. Состояние щитовидной железы и ее способность вырабатывать гормоны также необходимо регулярно проверять. Проблемы с щитовидной железой часто связаны с нарушениями сна, колебаниями веса и другими психоэмоциональными состояниями, которые могут сильно повлиять на качество вашей жизни.

Витамин D крайне необходим. Сайт “Здоровье” утверждает, что он оказывает важное влияние на иммунитет, восприимчивость к инфекциям, здоровье костей и зубов, а также на способность обнаруживать и устранять любые недостатки.MedikForum.ru заявил, что отсутствие витамина В вызывает преждевременное старение.