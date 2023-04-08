 

Названы пять показателей здоровья, которые необходимо контролировать

08.04.2023, 10:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врачи советуют держать под контролем кровяное давление, уровень холестерина и витамина D.

Многие люди называют физические упражнения, правильное питание и хороший сон ключевыми факторами здорового образа жизни. Однако часто забывают об одном важном факторе: регулярном и своевременном обследовании жизненно важных параметров здоровья.

Индекс массы тела (ИМТ) определяется его ростом и массой тела. Это показатель того, страдает ли человек ожирением, избыточным весом, нормальным весом или тем и другим. Масса тела является показателем риска развития у человека различных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет или резистентность к инсулину.

Кровяное давление Взрослые должны следить за своим кровяным давлением. Низкое и высокое давление не имеет симптомов. Инсульт, сердечный приступ или другие чрезвычайные ситуации со здоровьем могут привести к появлению симптомов.

Холестерин. Важно контролировать уровень холестерина и липидов в крови. Опасное скопление холестерина в артериях может быть почти незаметным, пока не перейдет в серьезное состояние, такое как инсульт или инфаркт.

Щитовидная железа. Состояние щитовидной железы и ее способность вырабатывать гормоны также необходимо регулярно проверять. Проблемы с щитовидной железой часто связаны с нарушениями сна, колебаниями веса и другими психоэмоциональными состояниями, которые могут сильно повлиять на качество вашей жизни.

Витамин D крайне необходим. Сайт “Здоровье” утверждает, что он оказывает важное влияние на иммунитет, восприимчивость к инфекциям, здоровье костей и зубов, а также на способность обнаруживать и устранять любые недостатки.MedikForum.ru заявил, что отсутствие витамина В вызывает преждевременное старение.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.22 / В июле на рынок Москвы вышло 6 новостроек

24.01.22 / Мнение: Бельгийский протест

01.01.23 / Российские дипломаты договорились о ежегодном поздравлении главы КНР для жителей Дальнего Востока

05.12.22 / YouTube будет контролировать, внимательно ли пользователь смотрит рекламу

16.10.22 / Мечтающая о возмездии Апина врезала Джанабаевой из-за украденного мужика

10.05.22 / NBC – «походит на День сурка» — рост новых случаев COVID-19 в США говорит о начале очередной масштабной волны

31.05.22 / В попытке вернуть популярность Борис Джонсон решил избавиться от метрической системы

27.08.22 / Зачем Пугачёва вернулась? – Личное мнение

02.06.22 / Вознесение Господне: что нельзя делать в православный праздник 2 июня

12.12.20 / Власти Нидерландов обязали родителей ежегодно отчитываться перед государством, почему их несовершеннолетние дети еще не сменили пол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика