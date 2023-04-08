Росстат сообщает о падении экономической активности в России на 2,1% в 2022 году

Росстат представил вторую оценку производства и использования ВВП в 2022 году. Она показывает, что в прошлом году российская экономика сократилась на 2,1%. После снижения на 3,5% в предыдущем квартале, годовое снижение ВВП замедлилось до 2,7% в четвертом квартале.

Росстат обновил свои данные и обнаружил, что в первом квартале ВВП РФ вырос на 3,0% в годовом исчислении. Предыдущая оценка составляла 3,5%. Падение ВВП во втором квартале составило 4,5% по сравнению с 4,1% ранее. В третьем квартале он снизился на 3,5% в годовом исчислении (против 3,7% ранее). В текущих ценах ВВП РФ составил 153 трлн 435,2 млн рублей. Индекс ВВП был дефлирован на 115,8% по сравнению с ценами 2021 года.

Согласно материалам Росстата, доля нефтегазового сектора в ВВП в 2021 году составила 18,1% по сравнению с 16,8%. Доля ВВП высокотехнологичных, наукоемких и информационно-емких отраслей снизилась до 22,6% с 23,9% в 2020 году. Росстат прокомментировал, что падение ВВП в 2022 году вызвано снижением индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (-12,7%), обрабатывающих производствах (-2,5%) и транспортировке и хранении (-1,8%).Банк РФ 10 февраля опубликовал пересмотренный прогноз динамики ВВП в 2023 году. По прогнозам регулятора, темпы роста ВВП в 2023 году составят от -1 до 1%, в 2024 году – 0,5-2,5%. В 2025 году показатель темпа роста ВВП увеличится на 1,5-2,5%. По данным Минэкономразвития, в 2023 году российская экономика вырастет на 1,5-2,5%.