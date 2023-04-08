Обозреватель Radio ZET – военный союз с Украиной не вписывается в польские национальные интересы

Американцы уже думают, как завершишь украинский конфликт, часто принимая решения за спиной украинцев, которые, в свою очередь, намеренно обманывают США, чтобы те передавали Украине больше техники, уверен польский эксперт Яцек Бартосяк. В интервью Radio Zet он настоятельно призывает Варшаву извлечь для себя урок из украинского конфликта и ни в коем случае не вступать в военный союз с Киевом.



АР

Польский аналитик Яцек Бартосяк считает, что если украинцам удастся стать членом НАТО или по крайней мере они получат расширенные гарантии безопасности и ядерный зонтик США, то они не станут форсировать идею создания военного союза с Польшей. Однако если так не произойдёт, то Киев точно будет настаивать на таких тесных военных связях с Варшавой, которые совершенно не вписываются в польские национальные интересы. «Украинцы хотели бы, чтобы уже сейчас к противостоянию с Россией присоединилось как можно больше стран — американцы, поляки…» — рассказывает эксперт в интервью Radio Zet.

По его словам, участие в этом конфликте совершенно невыгодно Польше — в её интересах скорее заставить украинцев выиграть конфликт своими усилиями и жертвами. Желательно, чтобы американцы тоже внесли в это свой вклад, а поляки лишь «наблюдали со стороны за тем, как РФ проигрывает и распадается».

Бартосяк, однако, обращает внимание на то, что Польша, в отличие от многих западноевропейских стран, оказывает серьёзную поддержку украинской стороне и поставляет ей исправную технику.

В беседе аналитик отмечает, что на Западе, особенно в США, начались дебаты о том, как закончить этот конфликт. Там никто не считает возможным, что Украина будет в состоянии вернуть себе Крым* и Донбасс, — если только генерал Ходжес. Американцы скорее думают о демилитаризации Крыма. Такие дебаты, безусловно, не нравятся украинской стороне, отмечает он. Эксперт также обращает внимание на то, что в первые два месяца конфликта было известно гораздо больше, чем сейчас. Он уверен, что все стороны врут; более того, украинцы намеренно обманывают США, чтобы те передали Украине больше техники.

По его словам, видение американцев касательно окончания конфликта несколько расходится с украинскими ожиданиями. Бартосяк считает, что США не хотят сильного обострения — они хотят победить российскую армию лишь настолько, чтобы добиться соответствующего баланса… «Они медленно варят эту лягушку», — подчёркивает эксперт. Он уверен, что, несмотря на все призывы польского президента Анджея Дуды, переговоры за спиной украинцев имеют место быть. Он одновременно призывает и далее оказывать давление на американцев, чтобы они передавали как можно больше техники Украине, но подчёркивает, что не доверяет США на все 100%.

Бартосяк уверен, что Польше необходимо извлечь урок из настоящего конфликта в плане будущей модернизации польской армии, которая на настоящий момент, без всяких сомнений, слабее украинской. Эксперт объясняет, что в Евразии американо-китайские отношения непосредственно затрагивают Россию и Европу, а значит, и Польшу. Хотя ядерная война сейчас никому не грозит, крупные игроки проталкивают свои идеи силой, под угрозой насилия, в том числе экономического. В качестве примера он приводит следующую метафору: «Мы сидим на пороховой бочке, на которую падает пепел сгоревших сигар…» В беседе он подвергает серьёзной критике состояние польских вооружённых сил, которые далеки от правильного понимания современного конфликта. По его оценкам, вместо того, чтобы говорить правду — что наказуемо, — польские военные вынуждены постоянно врать и что-то скрывать.

Аналитик также считает ошибочной позицию польского правительства, которое считает, что договоры с американской военной промышленностью дадут полякам рычаги воздействия на политику США. Думать, что Польша проводит политику, лишь закупая технику у США, крайне неправильно. Он призывает власти договориться с американцами о глубокой реформе польских вооружённых сил и о том, чтобы определённые военные решения, в том числе о нанесении предупредительных ударов, принимались именно в Варшаве, то есть чтобы поляки сами решали, как и когда применять свои вооружённые силы. Американцы, конечно, этого не хотят, потому что они не любят, когда кто-то действует без их согласия, добавляет эксперт.

Бартосяк не скрывает, что хотел бы присутствия 100 тыс. американских солдат на территории Польши, но, по его словам, дело до этого не дойдёт. США хотят избежать «брачных обязательств». Более того, им намного удобнее проводить военные действия так, как они делают это на Украине, резюмирует аналитик в интервью Radio Zet.