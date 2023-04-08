“В зрелом возрасте женская красота – это только вопрос денег”: Мария Голубкина о внешности, религии, бывшем муже и популярности

Мария Голубкина – известная 49-летняя актриса театра и кино. Она, безусловно, талантлива. Однако Мария притягивает зрителей не только своими работами, но и чертами характера. Женщина очень прямолинейна и откровенна и часто шокирует поклонников и коллег, высказывая свои мысли.

Воспоминания из детства

Актриса родилась в 1973 году в известной семье. Ее мама – Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР. Папа – Андрей Миронов, актер театра, кино и артист эстрады. Однако ходят слухи, что отцом Марии Голубкиной является другой человек – Николай Щербинский-Арсеньев. Сама актриса говорит, что подобные выдумки ее задевают. Мария заявляет, что ее отцом является именно Андрей Миронов. По рассказам женщины, он уделял особое внимание ее воспитанию. Миронов прививал ей все необходимые жизненные навыки, занимался с ней, проверял дневник и т. д.

Мария Голубкина не склонна ничего приукрашивать и замалчивать. Именно поэтому она прямо говорит, что мать ее воспитанием не занималась. Видимо, на это у нее не было времени. В то время Лариса Голубкина была одной из самых популярных актрис советского экрана. Мать, как правило, не принимала во внимание чувства дочери. Мария говорит, что подобное было во многих семьях, ведь в прошлом детей воспитывали иначе, словно не очеловечивали.

О кончине отца

Психологическая травма на всю жизнь.

Так говорит Мария Голубкина о смерти своего отца Андрея Миронова. Это страшное событие произошло внезапно, абсолютно неожиданно. В день, когда случилась беда, семья была на гастролях в Прибалтике. Мария с матерью находились в Юрмале в отеле, а Андрей Миронов играл в спектакле. Во время выступления актеру стало плохо. Он потерял сознание и впал в кому. В больнице Андрей Миронов прожил 1,5 дня и скончался.

Марию шокировала не только смерть отца. Девочке на тот момент было всего 13 лет. Потрясением стало и поведение взрослых. Мария поняла, что вокруг находятся черствые и бессердечные люди, а друзей практически не осталось. Сейчас женщина благодарит только Александра Ширвиндта и Александра Червинского. Лишь эти люди оказали поддержку в трудную минуту.

О браке с Николаем Фоменко

Мария Голубкина вышла замуж в 21 год. Ее избранником стал мужчина старше ее на 11 лет – Николай Фоменко, актер, лидер группы «Секрет», теле и радиоведущий.

В одном из интервью Мария сказала:

Я рассчитывала на то, что он умнее, чем я, и сможет направить все в нужное русло. Но подобное притягивает подобное… Встретились два дурака.

В браке с Фоменко Мария состояла 13 лет. Однако их супружескую жизнь нельзя назвать счастливой. По словам актрисы, с Николаем было сложно найти общий язык, с ним невозможно было о чем-либо договориться. А однажды Мария узнала, что супруг изменяет ей с другой женщиной. Терпение актрисы лопнуло, и она подала на развод.

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О воцерковлении

Голубкина росла в верующей семье. Однако родственники старались не демонстрировать того, что они верят в Бога. Когда родилась Мария, они даже не стали крестить ее. Родственники не навязывали девочке веру. Путь к воцерковлению начался примерно в 17 лет. Мария поступила в театральный институт и познакомилась с Екатериной Васильевой (актриса театра, кино и дубляжа, Народная артистка РСФСР), которая в то время была вся в Боге. Именно Екатерина познакомила Марию с Владимиром Волгиным (настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках).

Голубкина при встрече с батюшкой, сказала, что хочет креститься. Он же задал вопрос, что есть Бог. Мария не смогла дать вразумительный ответ. Кроме этого, она испугалась того, что ей придется жить по заповедям. В итоге юная девушка отказалась от своей затеи. Желание креститься вновь возникло уже тогда, когда она состояла в браке с Фоменко. Вместе с мужем она прошла этот обряд в 1996 году, а позднее Мария и Николай обвенчались.

Стоит отметить, что венчание не было проведено по всем правилам. После развода Мария призналась, что этот обряд в их случае был бессмысленным. По словам актрисы, люди венчаются, чтобы укрепить семью. Но если изначально нечего укреплять, то обряд не поможет сохранить брак. Да и сам Николай никогда не был верующим человеком. Даже во время венчания он держал фигу в кармане. Об этом рассказывает сама Голубкина.

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Воцерковление Марии произошло уже после того, как она рассталась с Фоменко. После развода актриса посетила храм и там встретила отца Владимира (протоиерея Владимира Волгина). С ним она не виделась 18 лет. Именно после этого момента актриса стала задумываться о духовной жизни и Боге, следовать советам духовного отца и т. д.

О лишнем весе и внешности

Примерно после 46 лет актриса начала набирать лишний вес. В одном из интервью Мария Голубкина призналась, что к этому привел отказ от алкоголя и сигарет. Из-за изменения образа жизни возникла сильная тяга к сладкому. Позже Мария заявила, что совершенно не стесняется своей фигуры. В ее возрасте небольшая полнота является вполне естественной.

Однако многие поклонники уверены, что Мария просто перестала за собой ухаживать, ведь она не только не борется с лишним весом, но и не пользуется косметикой, выходит в прямые эфиры без мейкапа. Голубкина же совершенно не согласна с тем, что она забыла о себе. Актриса говорит, что своей внешности она совершенно не стесняется. Косметикой она пользуется, но только тогда, когда ей самой этого хочется.

Также актриса однажды сказала следующие слова:

В 50 лет женская красота – это вопрос, конечно же, только денег.

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Голубкина даже пошутила на эту тему, мол, когда выйду замуж за богатого мужчину, тогда и начну пользоваться различными масками и кремами, чтобы выглядеть красивее и моложе.

О популярности

Мария Голубкина в основном играет в театре. Ролей в кино у нее не так много. Например, в 2017 году она играла в сериале «Садовое кольцо», в 2019 году – «Куба. Личное дело», в 2022 году – «Обоюдное согласие». В 2023 году она появится в фильме «Два берега». Многим поклонникам непонятно, почему столь яркую актрису так редко приглашают сниматься в кино. Сама Голубкина на отсутствие ролей особо не жалуется.

Она говорит:

Это единицы, куда меня приглашают на кастинги. Значит, нет Божьей воли. Я считаю, что все в руках Божьих. Я не могу сказать, что я не реализовываюсь. Я себя чувствую на первых местах. Я себя чувствую «принчипессой». И никогда себя по-другому и не чувствовала. Единственное что – денег маловато. Когда снимаешься в кино, денег значительно больше.

При этом актриса дополнила, что даже ради больших гонораров не станет работать с некоторыми личностями. И касается это в первую очередь режиссеров. Голубкина заявила, что если человек непрофессиональный, не понимает суть лицедейства и не умеет работать с актерами, то рассчитывать на положительный результат не стоит. По словам Марии, подобные личности выпячивают себя и забывают о главном – о том, что проводником автора является актер, а не какое-то режиссерское решение.