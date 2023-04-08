Мнение: О соотношении сил… Не числом, а умением?

Только один штрих, но весьма показательный. Информация, к слову, из источника — «надёжнее не бывает». Не какая-нибудь там Russia Today с экзальтированной дамочкой Марго Симоньян, лично обещавшей «Киев за три дня», но так и не успевшей за последний год засветиться хотя бы в относительной близости от линии боевого соприкосновения — в отличие от своего коллеги по ремеслу Владимира Соловьева.

Тут говорит настоящий американский бравый генерал, а уж он-то врать не станет. Рубит окопную правду-матку со всей несокрушимой генеральской прямотой.

И говорит он вещи, мягко говоря, крайне интересные.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли поделился секретными сведениями о ЧВК «Вагнер». «Сейчас они ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тысяч или около того настоящих профессионалов и, возможно, ещё 20 или 30 тысяч рекрутов…, многие из которых вышли из тюрем», — заявил он.

Тут особенно интересны противостоящие силы. По многочисленным данным, украинская армия сосредоточила вокруг Артёмовска-Бахмута группировку из более чем 80 тысяч человек, костяк которой составляет оперативно-тактическая группа «Соледар», численность которой примерно 60 тысяч человек. Правда, значительная часть этих сил находится не в самом городе, а вокруг него: в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. Непосредственно в городе обороняются 17 бригад ВСУ — это около 50 тыс. чел. Впрочем, реальное число украинских военных может быть и ниже из-за постоянных потерь. С другой стороны, ВСУ всё ещё обладают возможностями ротировать там личный состав, из-за чего его численность не является величиной постоянной.

Но — «подобьём бабки». От 26 до 36 тысяч бойцов ЧВК более или менее успешно взламывают оборону как минимум равного по численности противника в городе и при этом ухитряются сковывать 80-тысячную группировку ВСУ вокруг «фортеции»! Что несколько противоречит всем учебникам.

Ну и чем это не по-суворовски?

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