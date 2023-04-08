 

Певица Валерия дала рецепт: Медовый напиток для похудения

08.04.2023, 7:40, Разное
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Свежая как весенний ветер, подтянутая как струна, бодрящая
как хорошее вино — все это певица Валерия. Давно разменяв шестой десяток, она
выглядит ничуть не хуже молодых девушек, потому что отказывается от
употребления мяса, занимается йогой и делает то, что любит. Звезда
перепробовала массу диет и теперь точно знает, как похудеть. Она предлагает
медовый напиток, рецепт простой и оригинальный.

Ингредиенты

Певица Валерия проповедует исключительно здоровое похудение,
поэтому состав напитка такой:

Чистая питьевая вода — 3 литра,

Мед — 75 граммов,

Свежевыжатый сок лимона — по вкусу.

Рецепт

В слегка теплой воде следует полностью растворить мед, чтобы
не оставалось комочков. Далее нужно добавить лимонный сок и размешать всю
жидкость. Для похудения певица Валерия употребляет напиток дважды в день: один
раз утром до еды, а второй раз перед сном. Хранится такой настой, как правило,
несколько дней.

Вот он — рецепт для стройной фигуры, однако важно
понимать, что вес уйдет только при условии снижения суточной калорийности и
увеличении физической активности. Певица Валерия гармонично сочетает правильное
питание и тренировки, поэтому не знает проблем в виде лишних килограммов, а муж
Иосиф Пригожин боготворит ее день ото дня.


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