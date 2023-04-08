 

Загадочные морские существа у берегов Антарктиды

08.04.2023, 7:31, Разное
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С Антарктидой связаны некоторые из самых популярных теорий заговора – от скрытой базы нацистов Третьего Рейха до разбившихся НЛО и входов в скрытое подземелье.

А еще есть несколько историй о том, как возле ее берегов видели странных существ. Ниже две наиболее интересные и правдоподобные из них.

В феврале 1958 года японское исследовательское судно “Soya” находилось вблизи островов Флэтваер, в бухте Лютцов-Хольм (Земля Королевы Мод). Судно шло через льды с помощью ледокола USCGC Burton Island и во время этого капитан Мацумото Мицуру заметил огромную темную фигуру прямо под поверхностью холодной воды.

Он предупредил команду и сначала они решили, что это пустые бочки, выброшенные другим судном. Но затем объект начал интенсивно двигаться и стало ясно, что это живое существо. Причем очень странное и не похожее на известных обитателей арктических вод.

В длину оно было 12-15 метров и из спины его торчали ряд заостренных плавников, создавая впечатление “зубчатого хребта”. Этот хребет шел от головы и вдоль всей спины животного. Голова его формой была как голова коровы, но морда с широким ртом скорее напоминала физиономию обезьяны.

У существа были большие глаза и заостренные уши, а все его тело было покрыто темно-коричневым слоем довольно длинной шерсти. Это странное животное видели все члены экипажа и оно некоторое время плыло рядом с судном, а потом ушло в ледяные глубины и больше не появлялось.

К слову, среди команды был и морской биолог и он так и не смог опознать это животное или хотя бы назвать семейство, к которому оно могло относиться.

Еще одно странное морское чудовище, было замечено в 1967 году экипажем российского китобойного судна “Советская Россия”. В декабре того года судно находилось в антарктическом регионе и вперед него был отправлен вертолет, чтобы провести разведку с воздуха на предмет опасных ледяных глыб.

Когда они пролетали в неуказанном регионе, они якобы увидели пару змееподобных морских существ огромного размера. В длину они были не менее 14 метров, а в ширину примерно в 1 метр.

Эти змееподобные или угреподобные существа были светло-коричневого цвета и плыли специфическими “конвульсивными” движениями. Существа настолько изумили пилотов, что они разослали предупреждение о них, как о возможной опасности, на все суда в этом районе.

Позже из этого же района стали поступать сообщения от экипажей других судов о том, что они тоже видели этих существ. Причем в одном случае описывалась “большая группа, которая охотилась на стаю китов”.


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