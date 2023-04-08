 

Матовый макияж – новая тенденция в мейкапе весны: в чем его особенности и достоинства

08.04.2023, 7:13, Разное
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С наступлением теплых деньков многие из нас начинают замечать, что текстура и тон кожи изменяются. Натуральные масла начинают вырабатываться более интенсивно. Даже люди с сухой кожей отмечают, что на некоторых участках лица может появляться жирный блеск.

Если вы беспокоитесь о том, что лицо слишком блестит, можно использовать макияж, который будет ультраматовым, что является трендом сегодня. Он не оставит блеска на коже, но при этом сделает ее здоровой и сияющей.

Матовый естественный макияж будет частью уникального образа и позволит выглядеть максимально эффектно при минимальном количестве косметики на лице, чего, кстати, бывает довольно сложно добиться, но у вас обязательно получится.

Естественная красота – это по-настоящему гламурно

Еще некоторое время назад были популярные скульптурные образы в макияже. Но со временем взяла верх мягкая эстетика, которая сегодня привлекает все большее количество девушек. Это не значит, что нужно полностью отказываться от макияжа. Вы можете наносить продукты в небольшом количестве, только лишь подчеркивая свою естественную красоту.

Уход за кожей

Для того чтобы добиться безупречного матового макияжа, необходимо подготовиться перед его нанесением. Для жирной кожи отлично подойдет матирующий праймер, а сухую можно увлажнить кремом, что позволит облегчить равномерное распределение основы.

Используйте правильные продукты

Самым простым способом добиться естественного матового макияжа является разумное смешивание правильных продуктов. При их использовании в нужном количестве вы можете добиться сияющего блеска с эффектом мягкого размытия, как если бы вы фотографировались и использовали фильтры.

Правильно расположите цвета

В матовом макияже важно правильно расставить цвета. Используйте светлый консилер, чтобы подчеркнуть центральную часть лица. Темные контурные средства нужно будет нанести для четкости взгляда и обозначения скул. Нейтральные или розовые румяна наносятся на яблочки щек.

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Подчеркните глаза

Используйте сочетание нейтральных и коричневых оттенков теней для век, чтобы создать дымчатый взгляд в матовом макияже.

Это еще больше усилит естественный эффект, которого вы пытаетесь добиться. Так вы будете выглядеть максимально свежо, а мейкап будет выглядеть завершенным.

Выбирайте монохромные оттенки

Если вы будете придерживаться нейтральной цветовой палитры для глаз, щек и губ, сможете создать монохромный макияж, который будет смотреться максимально гармонично. У такого приема есть несколько преимуществ: продукты могут наноситься на разные части лица, кроме того, в этом случае вам не придется подбирать оттенки.

Губы скажут сами за себя

Последний шаг к достижению идеального естественного матового макияжа – это хорошо очерченные губы. Их следует подвести более темным карандашом, чтобы подчеркнуть естественную форму. Затем нанесите помаду нейтрального и более светлого оттенка, чтобы создать иллюзию пухлых губ. Все это будет служить тому, чтобы ваш вид был максимально естественным.


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