 

Квартиры разрешат передавать досрочно

08.04.2023, 6:19, Разное
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Застройщик, который завершил строительство дома с опережением сроков, по действующему закону не имеет права досрочно передавать дольщикам уже готовые квартиры. Однако вскоре ситуация может измениться.

Госдума в первом чтении одобрила поправки в 214-ФЗ, которые должны закрепить за девелоперами право на передачу жилья досрочно. Инициаторы поправок предлагают прописать сроки досрочной передачи, а также порядок действий. Так, застройщика либо наделят право составлять акт в одностороннем порядке, либо какой-то еще документ. Подробности пока не раскрываются.

Поправки в закон должны помочь дольщикам сэкономить, например, если в ожидании нового жилья им приходится арендовать квартиру.

С 2022 года застройщикам разрешили устанавливать индивидуальные сроки передачи жилья, но только в уже введенных домах и при согласии дольщика. До этого строительной компании приходилось вносить правки в проектную декларацию.


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