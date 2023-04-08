В моде черный блеск для губ: как сделать его дома самостоятельно, и с каким макияжем сочетать

Тенденции в области помады и блеска для губ постоянно меняются, и за ними бывает трудно угнаться. Иногда они отличаются от традиционных представлений о моде, к которым мы привыкли. Например, черный блеск для губ звучит так, будто бы подходит только для образа на костюмированную вечеринку.

Тем не менее, можно создать образ, который будет соответствовать современным представлениям о гламуре и шике. Черный блеск для губ можно сочетать с другими цветами и оттенками в макияже, а также в одежде, что позволит создавать по-настоящему непревзойденные образы.

Используйте черный блеск, чтобы создать готический образ

Мягкая готика сегодня в моде, поэтому черный блеск для губ становится таким популярным. Черный – это совершенно неожиданный оттенок блеска для губ, но он подходит для многих оттенков кожи. Однако будьте осторожны с нанесением, ведь черный очень интенсивный цвет.

Если вы хотите немного изменить свой образ, вы можете нанести черный блеск поверх красной помады, чтобы получить необычное сочетание. Для достижения лучших результатов начните с небольшого количества блеска для губ и постепенно добавляйте его, чтобы получить желаемый оттенок.

Создайте свой собственный черный блеск для губ

Если вам совершенно не хочется покупать черный блеск для губ, но вы хотите попробовать его, существует несколько способов, которые позволят вам обрести этот продукт – вы можете сделать дома свою помаду. Достаньте свой любимый прозрачный блеск, нанесите на палочку немного черных теней для век и окуните ее обратно в тюбик с блеском, чтобы смешать ингредиенты воедино.

Затем их можно наносить на губы. Таким образом вы получите целый тюбик черного блеска. Но если вы не хотите портить свой прозрачный блеск для губ, превращая его в черный, вы можете использовать черную подводку и прозрачный блеск.

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Сначала нанесите на тыльную сторону ладони некоторое количество черного карандаша, затем добавьте прозрачного блеска и смешайте компоненты. Это позволит получить черный блеск для губ, который вы можете растушевать по желанию.

Рекомендации по выбору

Если вы хотите приобрести черный блеск для губ, следует обратить внимание на оттенки, а также насыщенность цвета. Он может быть более темным или более светлым. Кроме того, бальзам для губ может иметь более интенсивный или незначительный блеск. В любом случае перед покупкой рекомендуется воспользоваться тестером.

Добавьте притягательности

Черный блеск для губ можно дополнить массивными аксессуарами, что сделает образ еще более притягательным. Кроме того, попробуйте поэкспериментировать с нанесением блеска: вы можете не наносить предварительно контурный карандаш, а блеск распределить таким образом, чтобы он выглядел более насыщенным к центру губ. Это позволит получить необычный эффект.

С эффектом металлик

Вы можете поискать не блеск, а помаду черного цвета с эффектом металлик. Она смотрится необычно и позволяет дополнять монохромные образы, например, серого цвета. Поверх такой помады вы можете нанести прозрачный блеск, если хотите, чтобы губы выглядели глянцевыми.