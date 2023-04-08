 

Рукодельницы поймут: идеи украшения пасхальных яиц из остатков пряжи

08.04.2023, 3:10, Разное
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Пасха – удивительное время, когда можно не только поесть вкусненького, но и дать волю фантазии, украшая яйца. Не обязательно красить их луковой шелухой или магазинными красителями. Если вы занимаетесь рукоделием, наверняка у вас есть остатки разноцветной пряжи, которые можно задействовать в декорировании.

Идеи оформления пасхальных яиц

На самом деле все зависит исключительно от вашего мастерства и фантазии. Можно связать корзиночку-подставку, а можно сделать полную сплошную обвязку с узором.

Выбирайте яркие цвета, чтобы декор смотрелся празднично.

Помните, что одним из главных символов пасхи является зайчик – используйте жту тематику в декоре.

Если вы не слишком хорошо вяжете, не беда. Можно просто обмотать яйца разноцветными нитками. А потом нитки можно снять и повторно использовать в рукоделии.

Также можно связать интересные подставки в виде курочек. Их можно использовать многократно.

Если вы вяжете достаточно профессионально, смастерите “чехлы” с разноцветными узорами или “шапочки” с торчащими ушками.

Можно пофантазировать и представить, что яйца – это человечки, которым нужны шапочки.

На самом деле, “кроличья” тема является одной из самых удачных. Такой вариант пасхального декора особенно придется по душе маленьким детям.


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