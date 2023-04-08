 

Мнение: Китайское унижение?

08.04.2023, 2:55, Разное
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Председатель КНР  Си Цзиньпин посадил президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за большой круглый стол – так, что расстояние между ними и сидящим по центру Си Цзиньпин оказалось огромным.

Пишут, что рассадкой  лидер Китая унизил своих гостей.

Правда что ли? Сажать за огромный стол в Китае – это унижение?

Про китайское унижение написала «Российская газета», между прочим, официальное издание правительства России.

Выходит, что президент России Владимир Путин тоже унижал своих гостей? По китайской традиции?

Справедливости ради, Си Цзиньпин во время визита в Китай президента Франции и председателя Еврокомиссии не дистанцировался от Макрона и фон дер Ляйен. Есть и другие фотографии с этого визита.

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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