 

ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой

08.04.2023, 2:16, Разное
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Общий объем предложения квартир с различными вариантами отделки в ТиНАО составляет около 10 тыс. лотов, или 60% от всех объектов в первичной продаже. Чаще всего – в 75% случаев – покупателям предлагаются квартиры с чистовой отделкой.

Стоимость квартир с отделкой в новостройках Новой Москвы стартует от 4,2 млн рублей. За такую цену можно купить студию площадью 20 кв. м в квартале “Середневский лес” от компании “ПИК”. В рамках проекта застройщик возводит панельные корпуса высотой в 9 этажей рядом с лесопарком.

От 4,5 млн рублей начинаются цены на лоты с чистовой отделкой в ЖК “Цветочные поляны” от компании “МИЦ”. В состав комплекса войдут четырнадцать корпусов высотой от семи до 9 этажей.

В бюджете от 4,8 млн рублей предлагаются квартиры площадью от 21 кв. м с отделкой в еще одном проекте от этого застройщика – ЖК “Эко Бунино”. Микрорайон состоит из девяти монолитных домов высотой в 12-14 этажей.

В проекте “Юнино” от компании “ПИК” можно приобрести лот площадью 19,9 кв. м с чистовой отделкой за 19,9 млн рублей. В рамках проекта возводятся три 17-этажных монолитных дома.


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