Трудно удалить цвет и вызывает обезвоживание: семь побочных эффектов масок из куркумы

Куркума – не только популярная специя, но и средство для ухода за кожей лица. Ее используют в качестве ингредиента для домашних косметических масок. Этот продукт действительно полезен. Он способен осветлить кожу, отшелушить омертвевшие клетки и избавить от акне. Однако маски из куркумы могут вызвать побочные эффекты. В статье мы расскажем о нежелательных действиях этих средств.

Трудно удалить цвет

Куркума имеет ярко-желтый цвет. После применения маски ваша кожа окрасится в такой же оттенок. Это связано с тем, что специя прилипает к эпидермису и оставляет свой цвет.

Пигмент куркумы удалить довольно трудно, так как он не растворяется в воде. Вам придется использовать подогретое растительное масло, лимонный сок или сахарный скраб. Но и эти средства не всегда быстро избавляют от желтого цвета лица.

Стянутость кожи

Куркума содержит природные антисептики. Эти компоненты уничтожают бактерии, вызывающие прыщи. Однако они вызывают стянутость кожи. Это не опасно, но создает ощущение дискомфорта.

Обезвоживание

Для обладательниц жирной кожи маски из куркумы дают хороший эффект. Они контролируют выработку кожного сала.

Однако если ваша кожа отличается повышенной сухостью, то от масок из куркумы лучше воздержаться. Они уменьшают естественную влажность и могут привести к обезвоживанию эпидермиса.

Кожный зуд

После масок из куркумы очень часто появляется кожный зуд. Такой побочный эффект наблюдается у большинства людей.

Зуд вызывается активными веществами, которые содержатся в куркуме. Это причиняет дискомфорт, но не повреждает кожу.

Покраснение

Ощущение зуда может побудить вас тереть лицо ногтями. Это приводит к появлению расчесов и покраснению кожи, что ухудшает внешний вид.

Также расчесы могут стать воротами для проникновения бактерий в кожу. Инфицирование становится причиной появления гнойничков и прыщей.

Повреждение нежной кожи

Маски из куркумы действуют как природный скраб. Они отшелушивают омертвевшие клетки эпидермиса. Это улучшает цвет лица и делает кожу более гладкой.

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Отшелушивающий эффект полезен для многих типов эпидермиса. Однако маски из куркумы не подходят для людей с чувствительной и нежной кожей лица. В этом случае от их использования лучше отказаться.

Активные вещества куркумы могут повредить чувствительную кожу. Это приведет к покраснению, зуду и другим негативным эффектам.

Аллергические реакции

Некоторые люди страдают аллергическими реакциями на куркуму. В таких случаях применение этой специи категорически противопоказано. Ее нельзя не только использовать местно, но и употреблять внутрь.

Аллергия на куркуму сопровождается появлением красноватых пятен в области нанесения маски. Нередко люди принимают их за прыщи. Если вы столкнулись с такой реакцией, то немедленно смойте маску и больше никогда ее не используйте.

Заключение

Перед применением маски из куркумы необходимо учитывать возможные побочные эффекты. Это средство необходимо использовать в соответствии с типом и потребностями вашего эпидермиса. Во избежание аллергии состав следует протестировать на небольшом участке кожи.