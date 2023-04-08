Техника важна так же, как и использование правильных средств: учимся распутывать волосы, не повреждая их

Регулярное распутывание волос необходимо для поддержания красоты шевелюры и здоровья кожи головы. Но эта процедура не так проста. Существует большой риск повреждения, ослабления и даже выдергивания прядей. В статье мы расскажем о правильной и безопасной технике распутывания волос.

Намочите пряди и используйте кондиционер

Если вам нужно просто расчесать волосы без распутывания, то это лучше делать в сухом виде. Влажные пряди становятся более уязвимыми и легко повреждаются.

Но если вы сталкиваетесь с сильным спутыванием, то перед его устранением следует намочить пряди, а затем нанести кондиционер. Это придаст шевелюре больше подвижности и облегчит процедуру.

Если вы распутываете густые или вьющие волосы, то используйте кондиционеры с глубоким увлажнением. Таким прядям требуется больше влаги.

Используйте подходящие инструменты

Чтобы распутывание было эффективным и безопасным, важно использовать подходящие щетки и расчески. Для этой процедуры подойдут следующие инструменты:

Расческа с широкими зубьями. Используется для густых, кудрявых и волнистых прядей. Расческа для влажных волос. Применяется для более легкого распутывания во время работы кондиционера. Щетка для распутывания. Снабжена гибкими щетинками разной длины, которые разделяют спутанные пряди без повреждений. Щетка с петлями. Используется для наращенных волос.

Дополнительно вы также можете использовать щетку с щетиной кабана, которая массирует кожу головы и стимулирует кровообращение.

Начните с кончиков

Многие люди начинают расчесывание волос с корней. Это большая ошибка. При таком распутывании можно услышать щелкающие звуки. Они указывают на выдергивание прядей из фолликулов.

Всегда начинайте распутывание прядей с кончиков. Если при этом вы чувствуете натяжение шевелюры, то переместите расческу еще ниже. Когда вы полностью распутаете волосы, аккуратно проведите инструментом от корней до кончиков.

Наносите увлажняющие и укрепляющие средства

Ломкие и слабые пряди требуют большего внимания, чем здоровые и крепкие волосы. Им нужна дополнительная помощь в виде увлажняющих и укрепляющих средств.

Используйте маски с увлажняющими ингредиентами. Они помогут смягчить и распутать ваши пряди. Также полезны ополаскиватели на основе яблочного уксуса. Они укрепляют волосы и помогают сохранить естественные масла.

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Используйте несмываемый кондиционер

Несмываемый кондиционер – одно из лучших средств для распутывания волос. Его наносят на пряди после душа, чтобы они оставались блестящими, мягкими и здоровыми. Это средство сводит ломкость к минимуму и делает шевелюру более послушной.

После душа немного обсушите шевелюру полотенцем. Нанесите немного несмываемого кондиционера на кончики и середину прядей, не затрагивая корни. Затем распутайте и расчешите волосы. Дайте им высохнуть на воздухе или используйте фен.

Некоторые несмываемые кондиционеры содержат в своей формуле термозащитные компоненты. Если вы часто пользуетесь горячими инструментами, то задумайтесь о приобретении такого средства. Оно предотвратит пересушивание и повреждение прядей.

Разделите шевелюру на секции

Разделите шевелюру на несколько секций и распутывайте их поэтапно. Это предотвратит ломкость и выдергивание волос.

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Увлажните волосы водой и кондиционером. Разделите их на четыре части, сначала пополам, а затем от уха до уха. Закрепите секции зажимами. Затем опрыскивайте пряди теплой водой и распутывайте одну часть за другой.

Наносите сухие масла для волос

Эти продукты имеют жидкую консистенцию. Но они называются сухими, так как имеют легкую текстуру и не содержат жирных ингредиентов. Они не утяжеляют шевелюру. Такие масла подходят даже для волос, склонных к жирности.

При правильном использовании эти продукты не делают волосы жирными. Они лишь сохраняют естественные масла, которые уже присутствуют в ваших прядях.

Сухие масла для волос используют после распутывания и высушивания шевелюры. Они предотвращают сухость и сечение кончиков.

Если ваши волосы сильно пересушены, то обычные сухие масла могут оказаться неэффективными. В таких случаях лучше использовать масляные сыворотки, которые содержат высокую концентрацию питательных ингредиентов.

Делайте защитные прически на ночь

Обладательницам длинных волос следует делать на ночь прически, которые защищают волосы от механических воздействий и неблагоприятных факторов окружающей среды. Вы можете уложить шевелюру в виде косичек или пучков. Они снижают вероятность спутывания и ломкости прядей во время сна. После снятия прически утром ваши волосы будут мягкими и послушными.

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Обладательницы прямых волос могут сделать французскую косу или пучок на макушке. Вы также можете использовать “метод ананаса”. Соберите волосы в хвост на макушке и закрепите его лентой.

Независимо от того, какой стиль вы выберете, защитная прическа поможет вашим волосам оставаться здоровыми и менее спутанными после сна.

Спите на шелковой наволочке или надевайте чепчик

Спите на шелковых или атласных наволочках. Они уменьшают трение волос и предотвращают ломкость прядей. Ваша шевелюра не будет спутываться по ночам.

Избегайте наволочек из хлопка. Этот материал имеет грубую текстуру и впитывает влагу. Даже если вы хорошо увлажните волосы, хлопковая наволочка заберет большую часть влаги. Она создает сильное трение, которое способствует повреждению прядей.

Если вы не хотите менять наволочку, то надевайте перед сном защитный чепчик из шелка или атласа. Он защитит вашу шевелюру от трения.

Почаще подстригайтесь

Регулярная стрижка – самый простой способ борьбы со спутыванием прядей. Вам необязательно избавляться от привычной длины шевелюры. Достаточно лишь регулярно подстригать кончики. Это предотвратит их сечение, а в долгосрочной перспективе обеспечит рост здоровых и крепких волос.

Спутывание и колтуны чаще всего образуются на кончиках. Эта часть волос требует самого тщательного ухода. Стрижку кончиков необходимо проводить каждые 8-10 недель. Вы сохраните длину, а ваши пряди будут выглядеть более здоровыми.

Избегайте процедур, которые сушат пряди

Некоторые процедуры пересушивают пряди. К ним относится обесцвечивание и окрашивание волос, а также химическая завивка. Сухости шевелюры способствуют и горячие инструменты, такие как фен, плойка, щипцы и утюжок для выпрямления.

Сухие пряди в большей степени склонны к спутыванию, чем увлажненные. Если ваши волосы стали ломкими и слабыми, то как можно реже подвергайте их воздействию красителей и других химикатов для шевелюры. Эти средства обжигают пряди. Они предназначены для применения только на абсолютно здоровых и крепких волосах.

Также минимизируйте воздействие горячих инструментов на шевелюру. Если вам необходимо использовать их для укладки, то обязательно наносите на волосы термозащитный спрей.

Будьте терпеливы и работайте медленно

Безопасное распутывание волос требует терпения. Вам нужно действовать медленно и не спешить. Обрабатывайте маленькие участки и делайте перерывы, когда ваши руки устанут. В сложных случаях эта процедура может занять целый день.

Заключение

Распутывание волос может быть довольно трудоемким процессом. Поэтому лучше не доводить шевелюру до появления колтунов и узлов. Не забывайте использовать кондиционеры, регулярно расчесывать пряди, наносить на них сухие масла и защищать волосы во время сна. Эти меры помогут вам предотвратить спутывание.