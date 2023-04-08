Обозреватель 19FortyFive – некомпетентность Байдена угрожает безопасности США

Некомпетентность администрации президента Джо Байдена угрожает безопасности США, о чём наглядно свидетельствуют трагедия в районе аэропорта Кабула и китайский «шар-шпион» над территорией Соединённых Штатов, пишет бывший лётчик-истребитель Военно-воздушных сил США Джон Венейбл в своей статье для 19FortyFive. При этом, по словам Венейбла, ничто не указывает не то, что Белый дом извлёк уроки из своих провалов.



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Взрывы у входа в аэропорт Кабула в августе 2021 года в Афганистане не взялись из ниоткуда, как и китайский «шар-шпион», собиравший в феврале разведданные над одними из самых секретных объектов в США.

В обоих случаях, как отмечает бывший лётчик-истребитель Военно-воздушных сил США Джон Венейбл в своей статье для 19FortyFive, американские военные своевременно получили предупреждения об угрозе, так что у них был шанс это предотвратить. В обоих случаях администрация президента Джо Байдена с этим не справилась, а затем и вовсе совершила ещё больше ошибок.

На прошедших не так давно слушаниях в конгрессе США сержант морской пехоты Тайлер Варгас-Андрюс рассказал о хаосе, царившем у ворот Abbey Gate, где он был в составе снайперской группы, обеспечивавшей прикрытие вывода войск из Афганистана. По словам американского военного, разведка следила за террористом, который освободился из тюрьмы в провинции Парван за несколько дней до того, как совершить теракт.

Кроме того, утром 26 августа Варгас-Андрюс получил предупреждение о непосредственной угрозе с описанием террориста и его куратора. Вскоре после полудня того же дня Варгас-Эндрюс и сержант Чарльз Шиллинг заметили этих двоих и попросили разрешения уничтожить их. Но, как ни странно, разрешения не получили. Так как у американских военных не было полномочий за границами аэропорта, они не смогли предотвратить взрыв, в результате которого погибли 13 человек.

Трагедия привела к тому, что администрация Байдена полностью потеряла контроль над ситуацией и тем, как её преподносят в СМИ. Шанс вернуть контроль появился всего три дня спустя. По данным разведки, в сторону аэропорта Кабула направлялся автомобиль, начинённый взрывчаткой. Американские беспилотники засекли белую Toyota Corolla — машину, которую часто используют террористы, — и следили за ней в течение восьми часов. Ракета Hellfire поразила автомобиль вскоре после того, как водитель остановился посреди жилого района.

В Пентагоне немедленно похвастались успехом. Однако вместо террориста жертвой американского авиаудара в Кабуле стал 43-летний сотрудник американской НКО Земари Ахмади и девять членов его семьи.

По мнению Венейбла, причиной трагедии стала некомпетентность, которую администрация Байдена проявила за три дня до этого, так как после взрыва у ворот аэропорта там отчаянно искали возможность восстановить репутацию.

При этом действия Белого дома в отношении китайского «шара-шпиона» лишь подтверждают предположение о некомпетентности Байдена, отмечает автор статьи.

Несмотря на то что в Вашингтоне это отрицают, известно, что американские спутники и наземные радары отслеживали шар с момента его запуска из Китая и до его входа в воздушное пространство Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки. В командовании имеют право реагировать на быстро движущиеся угрозы, но для реагирования на медленно развивающиеся угрозы требуется одобрение президента или министра обороны. В связи с этим командующий генерал Гленн Ванхерк уведомил министра обороны и председателя Объединённого комитета начальников штабов об угрозе и ждал их реакции.

В течение следующих трёх дней воздушный шар дрейфовал над Аляской и Канадой и его легко можно было уничтожить, не подвергая никого опасности. Но Байден приказал сбить шар, только когда он был у побережья Южной Каролины и, вероятно, успел собрать и передать разведывательные данные.

Байден, которого вновь обвинили в некомпетентности, приказал уничтожить ещё три летающих объекта над Канадой, Аляской и озером Гурон. Однако всё указывает на то, что ни один из них не представлял угрозы.

Венейбл утверждает, что причиной гибели людей в Кабуле и передачи ценной информации Китаю не был провал разведки или военных. Проблема была именно в некомпетентности администрации Байдена, что «практически гарантирует» то, что противники США вновь сочтут нужным «бросить вызов» стране.

«От фиаско с выводом войск из Афганистана до неудачи с китайским шаром-шпионом — эта администрация не продемонстрировала ничего, кроме некомпетентности, и нет никаких признаков того, что она извлекла какие-либо уроки из этих стратегических промахов», — пишет Венейбл в своей статье для 19FortyFive.