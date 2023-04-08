Избавляемся от вредного: какими мочалками не стоит мыться и как вообще их правильно выбирать

Мочалка – одно из самых распространенных приспособлений для поддержания личной гигиены. Однако мало кто знает, что этот предмет может принести вред коже, если вы подберете его неправильно. Давайте же узнаем, от использования каких мочалок стоит воздержаться, а какие варианты окажутся полезными для ежедневного применения в ванной или душе.

Махровая мочалка

Многим из нас хорошо известны махровые мочалки, которые хранились чуть ли не по 10 штук в бельевом шкафу. До сих пор многие люди считают, что «проверенное временем» изделие лучше современных аналогов. В действительности, чем чаще вы подвергаете хлопок намоканию, тем более хрупким он становится. Через несколько недель после использования такой мочалки вы начнете чувствовать, что после ванной у вас образуются крошечные порезы на коже, которые затем приводят к воспалению.

Также стоит помнить, что махровые мочалки – идеальное убежище для различных болезнетворных бактерий. Вы ведь не станете как следует выжимать изделие, а затем вывешивать его на солнце, чтобы оно просохло, верно? Большинство людей оставляют мочалку прямо в душе, где на ней собираются микробы, которым достаточно лишь несколько чесов для того, чтобы начать размножаться. Простите за грубость, но мыться такой мочалкой немногим полезнее, чем ершиком для унитаза.

Мочалка из люфы

Технически это даже не мочалка, однако многих людей не останавливает этот факт. Люфа – растение, которое принадлежит к семейству тыквенных и чем-то отдаленно напоминает губку. Однако в отличие от многоклеточного организма, люфа считается очень долговечным материалом, особенно если за ним тщательно ухаживать. Именно эта особенность и сделала данный материал столь популярным среди любителей банных процедур.

Опасность применения такой мочалки заключается в том, что с нее очень трудно смыть омертвевшие частички кожи – они попросту застревают в различных уголках волоконной матрицы. Оставляя такое изделие во влажной среде, вы создаете рассадник различных бактерий, которые с удовольствием поедают любую органику.

Мочалки, устойчивые к повреждениям

Многие синтетические волокна, не впитывающие воду и не реагирующие на перепады температуры, являются крайне устойчивыми к повреждениям, из-за чего мочалки из подобного материала получаются очень долговечными. Тем не менее, от изделий из перфторированных химических веществ лучше отказаться, ведь они способны провоцировать развитие многих кожных заболеваний.

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Зачастую такой предмет является слишком жестким, а еще на нем также селятся болезнетворные бактерии. При попадании под кожу микроорганизмы начинают быстро размножаться, из-за чего эпидермис страдает от зуда, сыпи и покраснений.

Какую натуральную мочалку выбрать

Мочалки из натуральных компонентов обладают средней жесткостью, не требуют за собой тщательного ухода, однако могут вызывать аллергические реакции, а также стоят довольно дорого.

Вот на какие изделия стоит обратить внимание:

Лен – такие мочалки выпускаются в виде лент с ручками или мешочков-рукавичек. Безусловным преимуществом льна является то, что он не вызывает негативной реакции даже на чувствительной коже – он достаточно мягко отшелушивает мертвую ткань. Впрочем, такие изделия проблематично найти. Морская губка – одна из самых дорогих, но крайне эффективных банных принадлежностей. Из этих морских микроорганизмов изготавливаются достаточно жесткие, но при этом эластичные мочалки, которыми приятно массировать тело. Губка отлично подходит даже для нежной детской кожи. Лыко – подкорный слой липы, который после тщательной обработки выпускается в виде мочалок (обычно имеет форму полотнища с ручками). При распаривании материал становится очень мягким и нежным, а также выделяет фитонциды – вещества, помогающие бороться с бактериями.

Также в данную категорию можно отнести щетки из натуральной щетины, однако это скорее не мочалки, а гигиенические приспособления, которые стоит использовать на сухой коже, перед душем.

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Синтетические мочалки, которые можно купить

Недорогие и довольно долговечные виды мочалок, которые не вызывают аллергической реакции, но могут наносить небольшие повреждения для кожи. Обычно такие предметы изготавливаются из нейлона, вискозы или полиэтилена.

Вот наиболее удачные варианты:

Силиконовые щеточки – такие мочалки предназначены для очищения кожи лица, удобно помещаются в руку и прекрасно массируют нежный эпидермис, предотвращая отечность и повышая тонус. Однако при обилии акне этим аксессуаром не стоит злоупотреблять. Мочалки-ленты – изготавливаются из полиэтиленового волокна с ручками. Отличный вариант для мужчин и обладателей грубой кожи. Внутри ленты может находиться поролон, что усиливает образование пены при нанесении геля для душа. Мочалки-перчатки – весьма удобны для мытья практически любой части тела, изготавливаются из синтетической махры. Данное изделие крайне эффективно очищает кожу, однако чтобы не приходилось постоянно переодевать рукавичку с одной руки на другую, лучше сразу купить парочку.

Конечно, классикой жанра являются поролоновые губки, которые довольно удобны в использовании и очень дешевы. Однако они не дают должного эффекта при очищении, а также часто рвутся.

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Зачем вообще мыться мочалкой

Казалось бы, какой пустяковый предмет, однако многие люди считают его очень нужным. И не просто так!

Только подумайте, какую пользу приносит хорошая мочалка:

экономит моющее средство – чтобы создать густую пену, требуется совсем мало геля для душа или мыла; отшелушивает мертвые клетки – это, в свою очередь, стимулирует дыхательные и обменные процессы эпидермиса; массажирует тело – усиливая кровоток, вы разогреваете тело и расслабляете мышцы, делая живот, ягодицы, грудь и другие части тела более подтянутыми.

Мочалками люди мылись испокон веков – их делали из пеньки, холщовых веревок и даже гальки.

Как правильно хранить мочалку

Чтобы ваш предмет личной гигиены не становился рассадником болезней, обязательно тщательно споласкивайте мочалку после использования, как следует выжимайте и высушивайте на батарее отопления или на улице. Особенно это касается тех изделий, что изготовлены из натуральных материалов.

Рекомендуется, чтобы у каждого члена семьи была своя отдельная мочалка. Это гигиеническое требование, которое не нуждается в комментариях. Особенно это касается тех случаев, когда среди членов семьи есть человек, страдающий от кожных заболеваний. Только не складывайте все мочалки в одну кучу – пусть у каждого будет отдельная коробочка.

Периодически мочалку следует стирать в стиральной машинке в режиме деликатной стирки. Однако если вы чувствуете неприятный запах от изделия или заметили, что оно начало рваться, то лучше замените его на новое – не стоит травмировать свою кожу и допускать проблем со здоровьем.

На заметку

Не спешите выбрасывать старую мочалку, ведь она все еще может вам пригодиться, например, для мытья сантехники. Махровые изделия так и вовсе являются крайне удобными, чтобы избавиться от застаревших пятен на кухонных поверхностях или полу. Старая поролоновая мочалка подойдет для мойки стекол и зеркал в ванной.

Если вашей мочалке недостает жесткости, то нанесите на нее вместе с гелем для душа небольшое количество морской соли – таким образом вы получите натуральный скраб для тела.

При обилии родинок на коже старайтесь пользоваться мочалками из натуральных компонентов – губки или льна. В противном случае вы можете повредить кожное образование.