 

Лучшее управление временем, энергией и вниманием: почему границы на работе имеют решающее значение для профессионального роста

08.04.2023, 0:30, Разное
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Соблюдение границ, конечно же, помогает каждому человеку стать самим собой и чувствовать себя более свободно. Но создание и поддержание прочных границ требуют усилий. Слабые границы часто выступают болевой точкой и становятся причиной разочарований, что приводит к возникновению более серьезных проблем. Важно оценить свои границы, задав себе вопрос: «Как четкие границы могут помочь мне быть на высоте?»

Границы необходимы для успеха, но люди редко признают, что им просто необходимо занять более четкую позицию в отношении этого. Достижение желаемого результата в данном случае легче представить, чем реализовать.

Оценка ваших границ

Если вы не можете определиться с собственными границами, следует понять, что вам нужно сделать в отношении этого, чтобы чувствовать себя лучше на работе, дома и в жизни. Практика показывает, что соблюдение четких личных границ помогает человеку быть на высоте.

Например, если вы считаете для себя правильным не быть доступным до 7 часов утра, потому что вам необходимо время для пробежки, занятия йогой или чего-либо еще, важно соблюдать это правило и не позволять кому-либо еще его нарушать. Это же самое относится и к личному пространству. Если вы работаете более эффективно в определенном режиме, следует обозначить эти границы с коллегами и членами семьи.

Как границы помогают повысить уровень лидерства

Если вы хотите занять лидирующую позицию или укрепиться в этом в какой-либо сфере, необходимо обозначить четкие границы. Это позволяет повысить собственный потенциал. Во-первых, лидеры с четкими границами лучше управляют своим временем, энергией и вниманием, что способствует повышению эффективности в работе.

Во-вторых, личные границы позволяют выстраивать доверие, тогда как размытые нарушают его. Например, если вы имеете нечеткое представление в отношении личных границ, это значит вы можете вести себя непоследовательно, что позволяет людям проявлять к вам недоверие.

В-третьих, соблюдение четких личных границ позволяет управлять отношениями. Это особенно полезно для лидеров, которые управляют своей командой, четко понимая, что собой представляет дружелюбие и злоупотребление им. Последнее тоже может приводить к эрозии доверия. Такой подход к работе может создавать токсичную среду в офисном пространстве и неминуемо способствует нарушению субординации.

Помогают принимать решения

Личные границы помогают лидерам поддерживать свои ценности, подтверждать приоритеты и правильно принимать решения, что играет ключевую роль в рабочих взаимоотношениях. Даже у самых выдающихся лидеров иногда возникает ощущение, что совершенно нет возможности склониться в ту или иную сторону. При этом важно грамотно разрешать конфликты, учитывая требования членов советов директоров и неотложные потребности сотрудников.

Баланс между работой и личной жизнью

Соблюдение личных границ важно для благополучия любого лидера и нахождения баланса между карьерой и личной жизнью. Руководство обычно работает 24/7. В результате работа довольна часто становится частью личной жизни, что неблагоприятно влияет на взаимоотношения с супругами и детьми. Наличие четких границ для обозначения личного времени имеет большое значение для лидеров в долгосрочной перспективе.

Взгляд в будущее

Лидер должен существовать не только здесь и сейчас, но и оценивать перспективное будущее. Для этого важно определить свои границы. Необходимо не только их понимать, но и успешно интегрировать в рабочую среду, а также личную жизнь. От того, насколько правильно будет функционировать схема выставления личных границ, будет зависеть успешность лидера, а также членов его команды и всей корпорации в целом.


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